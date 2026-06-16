واکنش تند خیابانی به تساوی ایران
جواد خیابانی که از تساوی تیم ملی در اولین بازی جام جهانی به شدت ناراحت بود گفت: بدتر از این فقط میتوانست باخت باشد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۵۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه: جواد خیابانی که از تساوی تیم ملی در اولین بازی جام جهانی به شدت ناراحت بود گفت: بدتر از این فقط میتوانست باخت باشد. تیم نیوزلند را که راحت میتوانستیم ببریم را نشد ببریم. با صراحت و شفافیت میگویم کادرفنی مقصر این نتیجه میباشد.
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