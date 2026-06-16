مدافع-هافبک تیم ملی ایران معتقد است که در بازی با نیوزلند تیم ملی گل‌های عجیبی دریافت کرده و باید به پیروزی می‌رسید.

رضاییان: حق‌مان برد بود، اما گل‌های عجیبی خوردیم

رامين رضاییان به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و نیوزلند انتخاب شد که در پایان بازی گفت: حق ایران پیروزی بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رامین رضاییان که پس از تساوی تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، در پایان مسابقه از عملکرد تیم ملی ابراز رضایت کرد و معتقد بود ایران شایسته کسب سه امتیاز این دیدار بوده است.

رضاییان در گفت‌وگو با دوربین تلویزیونی فیفا اظهار داشت: «بازی را خوب شروع کردیم، اما یک گل غافلگیرکننده دریافت کردیم. واقعاً نمی‌دانم چطور شد که چنین گل‌های عجیب و غریبی خوردیم.»

وی با تمجید از تلاش بازیکنان تیم ملی افزود: «به نظر من حق ایران در این مسابقه پیروزی بود. بچه‌ها زحمت زیادی کشیدند و جنگیدند.»

بهترین بازیکن دیدار ایران و نیوزیلند درباره شرایط گروه نیز گفت: «بلژیک هم در بازی خودش متوقف شده و امتیاز از دست داده است. مطمئن هستم تا روز آخر می‌جنگیم و می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم.»

تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نیوزیلند به تساوی ۲ - ۲ رسید و حالا خود را برای دیدار روز یکشنبه مقابل بلژیک آماده می‌کند.