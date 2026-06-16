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رضاییان: حق‌مان برد بود، اما گل‌های عجیبی خوردیم

مدافع-هافبک تیم ملی ایران معتقد است که در بازی با نیوزلند تیم ملی گل‌های عجیبی دریافت کرده و باید به پیروزی می‌رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۴۳
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10276 بازدید
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۲۴

رضاییان: حق‌مان برد بود، اما گل‌های عجیبی خوردیم

رامين رضاییان به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و نیوزلند انتخاب شد که در پایان بازی گفت: حق ایران پیروزی بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رامین رضاییان که پس از تساوی تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، در پایان مسابقه از عملکرد تیم ملی ابراز رضایت کرد و معتقد بود ایران شایسته کسب سه امتیاز این دیدار بوده است.

رضاییان در گفت‌وگو با دوربین تلویزیونی فیفا اظهار داشت: «بازی را خوب شروع کردیم، اما یک گل غافلگیرکننده دریافت کردیم. واقعاً نمی‌دانم چطور شد که چنین گل‌های عجیب و غریبی خوردیم.»

وی با تمجید از تلاش بازیکنان تیم ملی افزود: «به نظر من حق ایران در این مسابقه پیروزی بود. بچه‌ها زحمت زیادی کشیدند و جنگیدند.»

بهترین بازیکن دیدار ایران و نیوزیلند درباره شرایط گروه نیز گفت: «بلژیک هم در بازی خودش متوقف شده و امتیاز از دست داده است. مطمئن هستم تا روز آخر می‌جنگیم و می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم.»

تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نیوزیلند به تساوی ۲ - ۲ رسید و حالا خود را برای دیدار روز یکشنبه مقابل بلژیک آماده می‌کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
France
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
2
22
پاسخ
فک کنم بازی با مصر یا بلژیک بیشتر از دو تا توپ رو دروازه بیاد!
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
2
19
پاسخ
منم الان باید میشدم یه خلبان ولی نشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
15
23
پاسخ
رامین = غیرت


دمت گرم پسر
قلبمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
10
24
پاسخ
باید می بردیم. تیم دفاع ندارد. اگر مقابل مصر و بلژیک اینطور بازی کنیم گلباران می شویم. البته با جنگ اعصابی که علیه تیم ما بود باید به آنها خسته نباشید بگوییم.
پاسخ ها
سید اکبر رضوی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تبریک می گم به همه تان.واقعا خیلی سختی کشیدین.دست همه تان را می بوسم.عالی بود بازی تان.تبربک می گم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
قلب زیبا برای تیم ملی و کادر فنی ❤️ 💙
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
چقدر تو خوبی پسر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
بهترین دفاع راست آسیایی بخدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
دفاع نیست که اتوبان بدون هیچ مزاحمتی
شجاع فکر کرده بازی داخلیه بزن زیرش نعمتی ول معتل محمدی ول ول توپ هم میگرفت نمیدونست چکار کنه بیرو هم فقط خودش را مارکدار کرده و موهاش را معلوم نیست چطوری بسته که اطلا شایسته هیچ آدمی نبود چه برسه بعنوان نماینه کشور
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
تیم ملی ما با فشار زیاد عصبی داران مسابقه میدن حتی جونشون کف دستشونه مگنه اخبار رو دنبال نمی کنید باید بهشون حق داد
جلال آسایش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
باید روی روحیه و روان بازیکنان بیشتر کار کنند، یه جورایی ترس از بازی کردن توشون بود، باید از ترابی که هم فوروارد خوبیه استفاده میکردن. خلاصه حیف شد ولی بازم امید به خدا
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