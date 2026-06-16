شگفتی عربستان نیمه کاره ماند؛ شکست ناپذیری یک آسیایی دیگر

عربستان در شرایطی در دیدار مقابل اروگوئه به تساوی رسید که تا نزدیکی‌های پایان بازی از حریف قدرتمند خود پیش بود و در نهایت دو تیم به تساوی رضایت دادند.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

روند شکست ناپذیری آسیایی‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با تساوی عربستان و اروگوئه در گروه H ادامه پیدا کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم عربستان سعودی و اروگوئه در چارچوب دور اول دیدارهای گروه H از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد سه‌شنبه در ورزشگاه هارد راک شهر میامی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید.

عبدالله العمری (دقیقه ۴۱) برای عربستان موفق به گلزنی شد و در ادامه ماکسیمیلیانو آرائوخو (دقیقه ۸۰) برای اروگوئه گلزنی کرد.

عربستان در شرایطی که تجربه شکست آرژانتین را در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در کارنامه داشت در این دیدار پا به میدان گذاشت و به دنبال خلق شگفتی دیگری بود. با این حال اروگوئه با تجربه دو بار قهرمانی در جام جهانی به شدت حریف خطرناکی بود و از نظر آماری هم کار را برای عربستان سخت کرده بود، اما عبدالله العمری در دقیقه ۴۱ توانست این تیم آسیایی را پیش بیاندازد.

در شرایطی که اروگوئه بازنده به رختکن رفته بود و عربستان هم در نیمه دوم سعی در حفظ نتیحه و کسب پیروزی تلاش می‌کرد، با این حال قفل دروازه این تیم در دقیقه ۸۰ توسط ماکسیمیلیانو آرائوخو باز شد تا بازی به نتیجه تساوی برسد.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که تاکنون دو تیم کره جنوبی و استرالیا موفق به شکست جمهوری چک و ترکیه شده‌اند و قطر مقابل سوئیس و همچنین ژاپن مقابل هلند با تساوی به بازی پایان داده‌اند و حالا با تساوی عربستان مقابل اروگوئه، پنج تیم آسیایی در اولین بازی خود شکست ناپذیر مانده‌اند.

به گزارش تابناک، دیگر دیدار این گروه میان اسپانیا و کیپ‌ورد برگزار شده بود که این دیدار هم با تساوی بدون گل پایان یافت تا در پایان دیدارهای مرحله اول گروه H هر چهار تیم یک امتیازی شوند.