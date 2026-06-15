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کد خبر:۱۳۷۹۴۱۵
کد خبر:۱۳۷۹۴۱۵
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نبض خبر

پوتین گفته بود که ایران یک هفته می‌تواند تنگه هرمز را بسته نگه دارد!

علیرضا زاکانی درباره برآورد روسیه از قابلیت ایران برای کنترل تنگه هرمز در جریان جنگ رمضان فاش کرد: «پوتین گفته بود که نیروهای نظامی روسیه به من گفته بودند که ایران نهایتاً یک هفته می‌تواند تنگهٔ هرمز را بسته نگه دارد!... روس‌ها به ایران گفته‌اند باور نمی‌کردیم شما اینقدر قابلیت داشته باشید.» روایت زاکانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علیرضا زاکانی ولادیمیر پوتین جنگ رمضان روسیه ویدیو کنترل تنگه هرمز تنگه هرمز
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