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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

اسپانیا مقابل کیپ‌ورد رکورد زد، اما نبرد/ توقف مدعی جام در گام اول

تیم ملی اسپانیا که از آن به عنوان یکی از مدعیان جدی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا نام برده می‌شود، در گام اول مقابل حریف آفریقایی خود متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۹۸
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اسپانیا مقابل کیپ‌ورد رکورد زد، اما نبرد/ توقف مدعی جام در گام اول

ماتادورها در نیمه نخست دیدار برابر کیپ‌ورد با ثبت ۱۳ شوت به سمت دروازه، یکی از فعال‌ترین نیمه‌های هجومی خود در تاریخ جام جهانی را پشت سر گذاشتند، اما هیچکدام از توپ‌های آنها وارد دروازه نشد.

به گزارش  سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و کیپ‌ورد در چارچوب دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه مرسدس بنز شهر آتلانتا به مصاف هم رفتند که در پایان به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که روی کاغذ بسیاری تیم ملی اسپانیا را از پیش برنده می‌دانستند؛ هرچند در آمار هم ماتادورها برتر از حریف آفریقایی خود بودند که برای اولین بار به جام جهانی راه یافته‌اند و در نیمه اول با یک بازی تهاجمی و ۱۳ شوت به سمت دروازه حریف رکوردی هم از خود به جا گذاشتند، در حالی که هیچکدام از این توپ‌ها وارد دروازه کیپ‌ورد نشد.

بر اساس داده‌های آماری منتشرشده از اوپتا، این تعداد شوت در یک نیمه بدون گل، یکی از بالاترین رکوردهای اسپانیا در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ تاکنون محسوب می‌شود. تنها در یک مورد مشابه، اسپانیا در برابر سوئیس در جام جهانی ۱۹۶۶ توانسته بود تعداد شوت بیشتری در یک نیمه ثبت کند، بدون آنکه به گل برسد.

برنامه دیگر دیدار این گروه در دور اول به شرح زیر است:

سه‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ جون ۲۰۲۶)

  • عربستان سعودی - اروگوئه (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک - میامی
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