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هدف قرار گرفتن یک نفتکش در سواحل یمن

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی در جنوب شرقی عدن در یمن و هدف قرار گرفتن یک نفتکش خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۷۱
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13078 بازدید
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هدف قرار گرفتن یک نفتکش در سواحل یمن

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک قایق کوچک با چهار سرنشین مسلح به یک نفتکش در ۱۱ مایلی جنوب شرقی عدن نزدیک شده و با گلوله‌های ضد تانک آرپی‌جی به سمت نفتکش شلیک کردند.

ظهر امروز هم سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی در فاصله حدود ۱۴ مایل دریایی جنوب سواحل یمن خبر داده بود.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز دوشنبه اعلام کرد گزارشی از یک حادثه امنیتی در فاصله حدود ۱۴ مایل دریایی آب‌های جنوب سواحل یمن، دریافت کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، یک قایق کوچک به یک کشتی کانتینری نزدیک شده و سرنشینان آن اقدام به تیراندازی به سمت کشتی کرده‌اند.همچنین گفته شده است که افراد حاضر در قایق تلاش کرده‌اند وارد کشتی شوند.

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یمن خلیج عدن نفتکش حمله
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
8
پاسخ
یمن بعد تفاهم آمریکا و ایران داره چکار می‌کنه از کی دستور گرفته این کارو بکنه باید پیگیری بشه
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