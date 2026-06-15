هدف قرار گرفتن یک نفتکش در سواحل یمن

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک قایق کوچک با چهار سرنشین مسلح به یک نفتکش در ۱۱ مایلی جنوب شرقی عدن نزدیک شده و با گلوله‌های ضد تانک آرپی‌جی به سمت نفتکش شلیک کردند.

ظهر امروز هم سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی در فاصله حدود ۱۴ مایل دریایی جنوب سواحل یمن خبر داده بود.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز دوشنبه اعلام کرد گزارشی از یک حادثه امنیتی در فاصله حدود ۱۴ مایل دریایی آب‌های جنوب سواحل یمن، دریافت کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، یک قایق کوچک به یک کشتی کانتینری نزدیک شده و سرنشینان آن اقدام به تیراندازی به سمت کشتی کرده‌اند.همچنین گفته شده است که افراد حاضر در قایق تلاش کرده‌اند وارد کشتی شوند.