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گزارش CNN از یک واقعیت کمتر گفته‌شده درباره اضطراب مرگ و معنای زندگی

چرا فکر کردن به مرگ می‌تواند کیفیت زندگی را بهتر کند؟

بیشتر انسان‌ها ترجیح می‌دهند درباره مرگ فکر نکنند. موضوعی که معمولاً از آن فرار می‌کنیم، به تعویقش می‌اندازیم یا تلاش می‌کنیم از ذهن خود دور نگه داریم. اما گزارش تازه CNN به نتیجه‌ای اشاره می‌کند که شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد: مواجهه آگاهانه با واقعیت مرگ، نه‌تنها لزوماً اضطراب را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به زندگی بهتر و آرام‌تر منجر شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۵۹
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چرا فکر کردن به مرگ می‌تواند کیفیت زندگی را بهتر کند؟

به گزارش تابناک، این گزارش جدید CNN با اشاره به تجربه «کارا سوئیشر»، روزنامه‌نگار و مجری شناخته‌شده آمریکایی آغاز می‌شود. سوئیشر می‌گوید هر روز نقل‌قول‌هایی درباره مرگ می‌خواند؛ عادتی که از فرهنگ بوتان الهام گرفته شده است. در برخی روایت‌ها از فرهنگ بودایی بوتان گفته می‌شود افراد در طول روز چندین بار به مرگ می‌اندیشند. برخلاف تصور رایج، هدف از این کار ایجاد ترس یا ناامیدی نیست؛ بلکه یادآوری ارزش زمان و محدود بودن فرصت زندگی است.
 
به نوشته CNN، بسیاری از روان‌شناسان معتقدند مشکل اصلی انسان‌ها خودِ مرگ نیست، بلکه ترس از ناشناخته‌ها، رنج، بیماری، از دست دادن استقلال فردی یا ناتمام ماندن کارهای زندگی است. به همین دلیل نیز گفت‌وگو درباره مرگ در بسیاری از موارد می‌تواند به کاهش اضطراب کمک کند، زیرا فرد به جای فرار از موضوع، با آن مواجه می‌شود و برای آن معنا پیدا می‌کند.
 
در این گزارش به یافته‌های پژوهشگران حوزه سالمندی و روان‌شناسی نیز اشاره شده است. مطالعات نشان می‌دهد افرادی که پذیرش بیشتری نسبت به محدود بودن عمر دارند، معمولاً بهتر می‌توانند اولویت‌های زندگی خود را تشخیص دهند. آن‌ها بیشتر به روابط انسانی اهمیت می‌دهند، زمان بیشتری را صرف کارهای معنادار می‌کنند و کمتر درگیر مسائل کم‌اهمیت روزمره می‌شوند.
 
یکی از نکات مهمی که CNN به آن پرداخته، نظریه‌ای در روان‌شناسی به نام «نظریه مدیریت وحشت» یا Terror Management Theory است. بر اساس این نظریه، آگاهی انسان از مرگ‌پذیری خود می‌تواند منبعی برای اضطراب باشد؛ اما انسان‌ها برای مدیریت این اضطراب، به نظام‌های معنایی مختلفی مانند خانواده، فرهنگ، باورها، ارزش‌ها و دستاوردهای شخصی تکیه می‌کنند. به بیان دیگر، احساس معنا در زندگی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با ترس از مرگ است.
 
در بخش دیگری از گزارش، کارشناسان تأکید می‌کنند که جامعه مدرن معمولاً از گفت‌وگو درباره مرگ پرهیز می‌کند. در حالی که در بسیاری از فرهنگ‌های سنتی، مرگ بخشی طبیعی از چرخه زندگی تلقی می‌شد و درباره آن صحبت می‌شد. به اعتقاد این متخصصان، همین دوری از موضوع باعث شده بسیاری از افراد هنگام مواجهه با بیماری، از دست دادن عزیزان یا افزایش سن، آمادگی روانی کمتری داشته باشند.
 
CNN همچنین به تحقیقات مرتبط با سالمندی اشاره می‌کند. نتایج برخی مطالعات نشان داده است افرادی که نگاه مثبت‌تر و واقع‌بینانه‌تری به روند پیر شدن دارند، نه‌تنها از سلامت روان بهتری برخوردارند، بلکه در مواردی حتی طول عمر بیشتری نیز تجربه می‌کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد نگرش انسان به گذر زمان و پایان زندگی، می‌تواند بر کیفیت زندگی او اثر بگذارد.
 
یکی دیگر از محورهای گزارش، اهمیت برنامه‌ریزی برای سال‌های پایانی عمر است. کارشناسان می‌گویند صحبت کردن درباره خواسته‌های فرد در دوران بیماری، نحوه مراقبت‌های درمانی یا تصمیم‌های مرتبط با پایان زندگی، اگرچه دشوار به نظر می‌رسد، اما می‌تواند اضطراب را کاهش دهد و به افراد و خانواده‌ها کمک کند در شرایط بحرانی تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.
 
به باور متخصصانی که CNN با آن‌ها گفت‌وگو کرده، تأمل درباره مرگ زمانی مفید است که به افزایش آگاهی از زندگی منجر شود، نه به وسواس فکری یا نگرانی دائمی. هدف این نیست که افراد مدام به پایان فکر کنند؛ بلکه درک این واقعیت است که زمان محدود است و همین محدودیت به زندگی معنا می‌دهد.
 
در نهایت، پیام اصلی گزارش CNN را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: پذیرش مرگ لزوماً به معنای ناامیدی نیست؛ گاهی دقیقاً همین پذیرش است که باعث می‌شود انسان قدر زندگی، روابط و فرصت‌های پیش روی خود را بیشتر بداند.
 
شاید به همین دلیل باشد که برخی روان‌شناسان معتقدند سؤال اصلی این نیست که «چگونه از فکر کردن به مرگ فرار کنیم؟» بلکه این است که «چگونه آگاهی از مرگ را به انگیزه‌ای برای بهتر زندگی کردن تبدیل کنیم؟»

 

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