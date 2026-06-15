تفاهمنامه ایران و آمریکا درباره تحریمها چه میگوید؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع مطلع درباره بندهای مربوط به تحریمها در تفاهمنامه ایران و آمریکا گفت: طبق ماده ۹، در ۶۰ روز مذاکرات مربوط به توافق نهایی، آمریکا متعهد شده است که تحریم جدید اعمال نکند.
همچنین بر اساس ماده ۷، آمریکا متعهد است که پس از توافق نهایی (در صورت دستیابی به چنین توافقی)، تحریمهای اولیه، ثانویه، شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام، لغو شود.
این منبع مطلع خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱، بعد از امضای تفاهمنامه (۲۹ خرداد)، اسقاطیه (Waiver) تحریمهای مربوط به فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات اعمال میشود. این اسقاطیهها در حوزه حمل و نقل، فروش، بیمه و تراکنش فروش نفت خواهد بود.
همچنین به گفته این منبع مطلع، بر اساس ماده ۸، در طی ۶۰ روز (قابل تمدید) گفتوگو درباره موضوع هستهای (غنیسازی و مواد ذخیره شده هستهای) صورت خواهد گرفت.