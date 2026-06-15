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بقایی در پاسخ به تابناک مطرح کرد:

در تنگه هرمز هزینه خدمات ناوبری و بیمه دریافت می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به ازای خدمات ناوبری و بیمه در تنگۀ هرمز هزینه‌های لازم طراحی و دریافت خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۴۲
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3428 بازدید
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به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک مبنی بر اینکه سوالی که در ارتباط با بحث تفاهمنامه در موضوع مدیریت تنگه هرمز مطرح هست اینه که از یک‌سو گفته می‌شود بازگشایی تنگه هرمز در چارچوب سازوکارهای مشخص و با مدیریت ایران انجام خواهد شد، و از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز مشمول دریافت عوارض یا هزینه از سوی ایران نخواهد بود. با توجه به این اظهارات، سازوکار دقیق مندرج در متن تفاهمنامه درباره نحوه اداره تنگه هرمز و موضوع اعمال حاکمیت ایران چگونه تعریف شده است و کدام روایت به متن نهایی نزدیک‌تر است؟ اظهار کرد: به ازای خدمات ناوبری و بیمه در تنگۀ هرمز هزینه‌های لازم طراحی و دریافت خواهد شد.

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سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: تنگه هرمز برای ما بسیار مهم است. تدابیری که ما در این چند ماه اتخاذ کردیم، کاملاً منطبق با حقوق بین‌الملل بوده، برای صیانت از حاکمیت ملی و امنیت ایران. در ادامه مسیر هم جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دولت ساحلی، به همراه عمان تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد برای اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها از این تنگه.

وی تصریح کرد: در متن یادداشت تفاهم، ایران موظف شده که تدابیر لازم را اتخاذ بکند، با همکاری کشور دیگر ساحلی یعنی عمان و مشورت با سایر ذی‌نفعان؛ به خاطر اینکه هدف ما اساساً این است که تردد در تنگه هرمز به صورت ایمن و مطمئن انجام شود. 

بقایی ادامه داد: ما برای یک مدت زمان مشخص قرار است که متناظر با اقدامات طرف مقابل، تردد ایمن در تنگه هرمز را تدبیر کنیم. این کاملاً روشن است و این کار به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده، به عنوان دولت ساحلی.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بنابراین فکر نمی‌کنم تردیدی وجود داشته باشد در اینکه در این زمینه سیادت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران کاملاً محفوظ است. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما‌به‌ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیاناً بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم هم طراحی و و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن است.

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بقایی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه خبر فوری تابناک تنگه هرمز مدیریت ایران و عمان مذاکرات
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Sweden
|
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
5
پاسخ
هزینه محیط زیست را اضافه باید کرد
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
5
پاسخ
جناب بقایی، فرمودید در آینده طراحی خواهد شد و یا بیمه خواهد شد (البته شاید شرکت‌های بیمه انگلیسی و آمریکایی مانند لویدز، ورشکست شوند!) و کلا شما افعالی را که به کار برده اید، تماما افعال آینده بود. وهیچ یک از این موارد در تفاهم‌نامه نیامده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
3
پاسخ
زنجیر بندازین عوارض بگیرید .

البته مواد هسته ای را اجازه عبور ندید .
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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