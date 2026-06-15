فرانسه: برنامه موشکی ایران باید در توافق باشد
به گزارش تابناک به نقل از از فارس؛ در حالی که ایران بارها اعلام کرده بر سر برنامه موشکی خود هیچ مذاکرهای انجام نمیدهد، مقامات اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اروپا و رئیسجمهور فرانسه امانوئل ماکرون برای چندمین بار از آرزوی خود برای محدود کردن برنامه موشکی ایران صحبت کردهاند.
ماکرون بر اهمیت گنجانده شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات آتی تأکید و افزوده که «توافق بین آمریکا و ایران در نشست گروه هفت مورد بحث قرار خواهد گرفت.»
ماکرون در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، گفت: «هدف، ارزیابی پیامدهای این توافق، حمایت از لبنان، بازگشایی بلندمدت تنگه هرمز و البته دستیابی به توافقی درباره برنامه هستهای و موشکهای بالستیک ایران خواهد بود.»
این نشست از امروز دوشنبه در شهر تفریحی اویان-له-بن فرانسه آغاز میشود و رهبران چندین کشور جهان از جمله رئیسجمهور آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت.
مصر، قطر و امارات متحده عربی روز سهشنبه به بحثها در اویان خواهند پیوست. گروه هفت شامل آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا است.
رئیسجمهور فرانسه همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده که تواناییهای ایران در زمینه فعالیتهای مرتبط با اورانیوم باید تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی «محدود و غیرفعال» شود.
او با اشاره به بازگشایی تنگه هرمز گفته که کشورهای گروه هفت تمام تلاش خود را برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز به کار خواهند گرفت. وی تأکید کرده که بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و هلند آماده مشارکت در مأموریت تنگه هرمز هستند و این مأموریت میتواند ظرف دو تا سه روز پس از توافق آغاز شود. فرانسه این مأموریت را با همکاری بریتانیا رهبری خواهد کرد.