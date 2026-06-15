سردار قاآنی: خون بر شمشیر پیروز است
مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملتهای مظلوم به پیروزی رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به پذیرش یادداشت تفاهم ایران و آمریکا نوشت:
مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملتهای مظلوم به پیروزی رسید.
آفرین بر ملت امام حسینی ایران و مقاومت منطقهای قهرمان که در آستانه محرم حسینی اثبات کردند هیهات من الذله یعنی چه و واقعاً خون بر شمشیر پیروز است.
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