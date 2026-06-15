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سفر قریب الوقوع ویتکاف و کوشنر به روسیه

وزیر امور خارجه روسیه امروز (دوشنبه) گفت، استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه ایالات متحده در آینده‌ای قابل پیش‌بینی به روسیه سفر خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۳۵
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سفر قریب الوقوع ویتکاف و کوشنر به روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس به خبرنگاران گفت: «یوری اوشاکوف معاون من اعلام کرد که ما انتظار سفر دیگری از سوی ویتکاف و کوشنر را در آینده‌ای قابل پیش‌بینی داریم. البته، ما انتظار داریم که آنها در مورد چگونگی برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها برای اجرای توافقات آلاسکا کاملا بر اساس پیشنهاد خود، گزارش دهند.»

به نقل از خبرگزاری نووستی، وزیر امور خارجه روسیه همچنین ادامه داد، حضور و دیدار با نیکولاس دریویر، سفیر فرانسه در روسیه، نایجل کیسی، سفیر انگلیس و الکساندر گراف لامبسدورف سفیر آلمان در وزارت امور خارجه روسیه هیچ چیز جدیدی در حل و فصل مناقشه اوکراین به همراه نداشت.

لاوروف ادامه داد: «آن‌ها چیز جدیدی را مطرح نکردند. آنها با وسواس سعی در ارائه خدمات خود دارند و واضح است که نمی‌خواهند از این روند دور بمانند. اروپایی‌ها به اشتباه معتقدند که می‌توان به مسکو نوعی اولتیماتوم داد.»

دیپلمات ارشد روس افزود: «در شرایط فعلی، اروپایی‌ها نتیجه‌گیری‌های اشتباهی می‌کنند مبنی بر اینکه روسیه در حال حاضر در حال باختن و اوکراین در حال برنده شدن است، بنابراین می‌توانند به این امید که روسیه این اولتیماتوم‌ها را بپذیرد، اولتیماتوم صادر کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از این در سخنرانی‌های اخیر خود در رویداد‌های مختلف در مورد این موضوع صحبت کرده است. این ارزیابی‌ها کاملا بی‌فایده و واهی هستند.»

وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت، سفرای «تروئیکای اروپایی» در جریان حضور خود در وزارت امور خارجه روسیه در مورد اوکراین هیچ پیشنهاد جدیدی ارائه ندادند، اما به دنبال این هستند که در این مساله میانجی گری کنند.

پیش از این، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه با سفرای آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار کرد و ارزیابی خود را از سیاست‌های مخربی که توسط رهبری «تروئیکای اروپایی» در مورد بحران اوکراین دنبال می‌شود، ارائه داد.

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین توضیح داد که رویکرد مسکو برای یافتن یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای درگیری در اوکراین مبتنی بر از بین بردن علل ریشه‌ای آن است.

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