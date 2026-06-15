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فرمانده ارتش: محاسبات دشمن در جنگ‌های اخیر غلط بود

فرمانده کل ارتش گفت: دشمن به خوبی فهمید که درخت انقلاب و رابطه ملت با نظام مقدس جمهوری اسلامی، بسیار محکم‌تر از تصورات آن‌هاست و دشمن باید به ملت ایران، اعتقادات آنان، اسلامی عزیز و نظام جمهوری اسلامی، احترام بگذارد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۲۸
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فرمانده ارتش: محاسبات دشمن در جنگ‌های اخیر غلط بود

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با خانواده شهید سپهبد محمد باقری، رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح که به‌مناسبت سالگرد شهادت ایشان انجام شد، به برشماری برخی ویژگی‌های شخصیتی این شهید بزرگوار پرداخت و اظهار کرد: شهید سردار باقری ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و متعددی داشت، یکی از این ویژگی‌ها، خوش برخوردی و مهربانی او بود. درایت و علم شهید باقری نیز از دیگر نکاتی است که هرکس که با او ارتباط داشته، بر آن شهادت می‌دهد.

وی ادامه داد: شهادت سپهبد باقری برای ما بسیار تلخ و غیرمنتظره، ولی برای خود این شهید، حتما اتفاق بسیار شیرینی بود. حقیقتا حیف بود پاداش یک عمر مجاهدت شهید باقری، چیزی جز شهادت باشد. شهید باقری سال‌های بسیاری را در گمنامی تلاش کردند، او مالک اشتر نیرو‌های مسلح در دوران ما بود و شهادت، پاداش سال‌ها تلاش و زحمت این شهید بزرگوار بود.

سرلشکر حاتمی، بیان کرد: پایه‌گذار بسیاری از اقداماتی که در این ایام انجام شد، شهید باقری بود. وی در عین حال که یک نظامی خوب، خوش فکر، مقتدر و یک مدیر توانمند بود، به معنی واقعی کلمه، معمار قدرت دفاعی امروز ایران اسلامی نیز به شمار می‌رفت. این شهید عزیز حقیقتا دارای شخصیتی جامع بود. من شاهد اقدامات این شهید عزیز در دوره تقریبا ۱۰ ساله مسئولیتش بودم، اقدامات او بسیار ارزشمند و ماندگار است.

وی ادامه داد: ما در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان، با بزرگترین قدرت دنیا و قدرتی بی‌رحم و جنایتکار که او را همراهی می‌کرد، مقابله کردیم. دشمنان تصور می‌کردند که می‌توانند به نظام مقدس جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و کشور عزیز ما، آسیب‌های بسیار جدی وارد کنند و اصطلاحا آمده بودند که کار را تمام کنند ولی مشخص شد که محاسبات و تصورات غلطی داشتند.

فرمانده کل ارتش افزود: توفیقات ما در این جنگ، مرهون لطف الهی و به برکت خون همین شهدای عزیزمان است. ما خود را از پیش، برای چنین روزی آماده کرده بودیم و شهید باقری، از حدود ۲۰ سال پیش، در کسب این آمادگی‌ها، نقشی تعیین کننده و برجسته داشت و یک الگوی تمام عیار برای همه ما، به ویژه نسل جدید، به شمار می‌رود.

سرلشکر حاتمی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح و همه کشور، مدیون تلاش‌های شهدای عزیز و در رأس آنان، امام شهیدمان و فرماندهان ما، از جمله شهید باقری هستند، گفت: البته برای کسب توفیقات ما، عوامل مختلفی دست به دست هم داد. مردم عزیز ما بیش از ۱۰۰ شب به خیابان آمدند و پرچم‌گردانی کردند و ایستادند تا وفاداری خویش را به کشور، ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت کنند و ما از صمیم قلب قدردان آنان هستیم.

فرمانده کل ارتش متذکر شد: دشمن تصورات بسیار غلطی داشت، اما نتوانست و نخواهد توانست که به اهداف خود دست پیدا کند.

سرلشکر حاتمی، در ادامه به درس آموخته‌های جنگ‌های رمضان و ۱۲ روزه اشاره و اظهار کرد: به برکت خون شهدا، ما از اتفاقات رخ داده، چیز‌های بسیاری آموختیم، ما یاد گرفتیم که با دشمن جنایتکار و بزرگی، چون آمریکا، چگونه باید مقابله کرد. یاد گرفتیم که حتی یک لحظه را در مسیر پیشرفت، از دست ندهیم و همین حالا هم، تلاش می‌کنیم تا دشمن را سر جای خودش، بنشانیم و ان‌شاالله که این پیروزی محقق شده، تثبیت خواهد شد.

وی در خاتمه، با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه، با به شهادت رساندن فرماندهان، تصور می‌کرد کار تمام شده است، گفت: رهبر شهید انقلاب، اما تدبیر کردند، مردم ایستادند و دشمن ناکام ماند. در جنگ رمضان، تصور می‌کردند که با به شهادت رساندن رهبر عظیم الشان انقلاب، کار تمام خواهد شد، اما بازهم ملت بزرگ ایران مبعوث شدند و دشمنان ناکام ماندند.

فرمانده کل ارتش در پایان خاطرنشان کرد: شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان ما، بسیار تلخ و سخت بود ولی دشمن به خوبی فهمید که درخت انقلاب و رابطه ملت با نظام مقدس جمهوری اسلامی، بسیار محکم‌تر از تصورات آنهاست و دشمن باید به ملت ایران، اعتقادات آنان، اسلامی عزیز و نظام جمهوری اسلامی، احترام بگذارد.

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فرمانده کل ارتش دشمن جنگ ۱۲ روزه شهادت
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