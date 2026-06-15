واکنش ظریف به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
هوشمندی رهبری و ایثار رییس جمهور، رییس و اعضای هیأت مذاکرهکننده برای تثبیت پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی ملی است.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ محمدجواد ظریف؛ در توییتی به تفاهم ایران و آمریکا واکنش نشان داد.
ظریف نوشت: هوشمندی رهبری و ایثار رییس جمهور، رییس و اعضای هیأت مذاکرهکننده برای تثبیت پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی ملی است.
امیدوارم با تقویت رضایت مردم و ستونهای مادی و معنایی قدرت میهنی، این راه پرگردنه به سلامت طی شود.
جای شهدا خالی
گزارش خطا
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یکی یکی دارید میاید بیرون ... ظریف جان کاشکی توهم رفته بودی برا تفاهم ... ماشالله زبان خارجتم که خوبه ... منتها تا اخر نمی خونی .. یا دوتا برگش از قلم می فته ... یا بهش اضاف میکنن ... تو هم حوصله نداری بخونی ..
راستی به آقای عراقچی بگو کلمه اسنپ بک یا مکانیسم ماشه تو متن نباشه اخه اینا شاید یادشون بره
همیشه گفتن آخر هر جنگی مذاکره است مخصوصا اگر جنگ با دو ابر قدرت اتمی زبان نفهم قلدر باشه نتیجه مذاکره همیشه پیروزی برای مظلومه
درود بر دکتر محمد جواد ظریف دانا و دانشمند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
پس از موفقیت ما در برجام و لغو تمامی تحریم ها، این دومین توافق با درایت شاگرد آقای ظریف (آقای عراقچی) پیروزی نهایی ما بر جبهه کفر و استکبار بود. به امید ریاست جمهوری آقای ظریف و معاونت آقای عراقچی برای رساندن ایران به قله های افتخار.
پاسخ ها
مرتضی| |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...