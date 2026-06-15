هوشمندی رهبری و ایثار رییس جمهور، رییس و اعضای هیأت مذاکره‌کننده برای تثبیت پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی ملی است.

واکنش ظریف به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ محمدجواد ظریف؛ در توییتی به تفاهم ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

ظریف نوشت: هوشمندی رهبری و ایثار رییس جمهور، رییس و اعضای هیأت مذاکره‌کننده برای تثبیت پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی ملی است.

امیدوارم با تقویت رضایت مردم و ستون‌های مادی و معنایی قدرت میهنی، این راه پرگردنه به سلامت طی شود.

جای شهدا خالی