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واکنش ظریف به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

هوشمندی رهبری و ایثار رییس جمهور، رییس و اعضای هیأت مذاکره‌کننده برای تثبیت پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی ملی است.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۲۵
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62528 بازدید
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۱۰

واکنش ظریف به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ محمدجواد ظریف؛ در توییتی به تفاهم ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

ظریف نوشت: هوشمندی رهبری و ایثار رییس جمهور، رییس و اعضای هیأت مذاکره‌کننده برای تثبیت پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی ملی است.

امیدوارم با تقویت رضایت مردم و ستون‌های مادی و معنایی قدرت میهنی، این راه پرگردنه به سلامت طی شود.

جای شهدا خالی

واکنش ظریف به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

 

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محمدجواد ظریف یادداشت تفاهم تفاهم ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲۵
انتشار یافته: ۱۰
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
95
71
پاسخ
یکی یکی دارید میاید بیرون ... ظریف جان کاشکی توهم رفته بودی برا تفاهم ... ماشالله زبان خارجتم که خوبه ... منتها تا اخر نمی خونی .. یا دوتا برگش از قلم می فته ... یا بهش اضاف میکنن ... تو هم حوصله نداری بخونی ..
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
58
74
پاسخ
راستی به آقای عراقچی بگو کلمه اسنپ بک یا مکانیسم ماشه تو متن نباشه اخه اینا شاید یادشون بره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
16
71
پاسخ
همیشه گفتن آخر هر جنگی مذاکره است مخصوصا اگر جنگ با دو ابر قدرت اتمی زبان نفهم قلدر باشه نتیجه مذاکره همیشه پیروزی برای مظلومه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
73
122
پاسخ
درود بر دکتر محمد جواد ظریف دانا و دانشمند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
فراتچسکو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
77
71
پاسخ
پس از موفقیت ما در برجام و لغو تمامی تحریم ها، این دومین توافق با درایت شاگرد آقای ظریف (آقای عراقچی) پیروزی نهایی ما بر جبهه کفر و استکبار بود. به امید ریاست جمهوری آقای ظریف و معاونت آقای عراقچی برای رساندن ایران به قله های افتخار.
پاسخ ها
مرتضی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اره راست میگی فقط بهشون بگو زبان زیاد بخونن چون کلمه مکانیسم ماشه و اسنپ بگ رو ندیده بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
27
53
پاسخ
به به کجا بودی تا حالا
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
79
76
پاسخ
سلام بر همه مسئولین دلسوز از جمله آقای ظریف
پاسخ ها
مرتضی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خیلی دلسوزه دیدی میگفت موشک بدرد نمی خوره ما هم تو این جنگ فهمیدم .. فقط با داد زدن ازمون ترسیدن ای جان
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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