ایرانِ بعد از جنگ مقتدرتر از قبل است!
میثم ظهوریان، نماینده مشهد در توییتی به تفاهم ایران آمریکا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۲۴| |
1330 بازدید
به گزارش تابناک؛ میثم ظهوریان، نماینده مشهد در توییتی به تفاهم ایران آمریکا واکنش نشان داد.
ظهوریان نوشت: محتوای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا هر چه که باشد، ایران بعد از جنگ به طور حتم هم از لحاظ قدرت سخت و هم قدرت نرم قویتر و مقتدرتر از پیش از آن است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...