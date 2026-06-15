میثم ظهوریان، نماینده مشهد در توییتی به تفاهم ایران آمریکا واکنش نشان داد.

ایرانِ بعد از جنگ مقتدرتر از قبل است!

به گزارش تابناک؛ میثم ظهوریان، نماینده مشهد در توییتی به تفاهم ایران آمریکا واکنش نشان داد.

ظهوریان نوشت: محتوای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا هر چه که باشد، ایران بعد از جنگ به طور حتم هم از لحاظ قدرت سخت و هم قدرت نرم قوی‌تر و مقتدرتر از پیش از آن است.