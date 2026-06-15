استقبال گرم بیروت از توافق ایران و آمریکا

رئیس‌جمهور لبنان ضمن استقبال از توافق اعلام شده میان ایران و آمریکا برای توقف درگیری‌ها، توجه ویژه به مساله لبنان را ارزشمندترین بخش این توافق دانست و نسبت به اجرای آن ابراز امیدواری کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان امروز دوشنبه درباره توافق به دست آمده میان ایران و آمریکا برای توقف جنگ اظهار کرد: خبر اعلام یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران و تاکید آن بر کاهش تنش از جمله در لبنان را دنبال کردم. ارزشمندترین بند این تفاهم‌نامه، احترام ویژه آن به مساله لبنان و تاکید بر این موضوع است که امنیت لبنان بخشی جدایی‌ناپذیر از هرگونه تلاشی برای تحکیم ثبات است و من از این مساله تقدیر می‌کنم.

تلویزیون العربیه به نقل از رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: همچنین از تمامی کسانی که برای گنجاندن لبنان در اقداماتی تلاش کردند که برای پایان دادن به تشدید تنش و توقف عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف انجام می‌شود، تشکر می‌کنم.

او افزود: مشتاقانه منتظریم این توافق‌ها به گام‌های عملی تبدیل شوند که به خشونت پایان قطعی داده و مرحله‌ای از ثبات را برقرار کند.

طبق اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس توافقات انجام شده که روز گذشته با تلاش میانجی‌ها نهایی شد، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.

امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.

مذاکرات برای توافق نهایی، از جمله درباره برنامه هسته‌ای به بعد از اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم موکول خواهد شد.