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انگلیس: توافق آمریکا و ایران، بسیار مهم است

نخست‌وزیر انگلیس کی‌یر استارمر با انتشار یک بیانیه درباره یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، آن را «گام بسیار مهم رو به جلو» خواند.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۱۳
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انگلیس: توافق آمریکا و ایران، بسیار مهم است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به دنبال اعلام یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، استارمر گفت: «من از توافق امروز بین ایالات متحده و ایران به گرمی استقبال می‌کنم.»

نخست‌وزیر انگلیس استارمر در بیانیه خود اعلام کرد: «این یک گام بسیار مهم رو به جلو در پایان دادن به جنگ، تضمین ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز است.»

او ادامه داد: «من به رئیس‌جمهور ترامپ و میانجیگران پاکستان، قطر و دیگران که در این پیشرفت نقش داشته‌اند، تبریک می‌گویم. ما مدت‌هاست که خواستار کاهش تنش بوده‌ایم و این پیشرفتی است که امیدوار بودیم شاهدش باشیم.»

استارمر در این بیانیه، چندین جمله را به وضعیت تنگه هرمز اختصاص داد و خواستار «آزادی عبور و مرور» در آن شده است.

به گفته او، «اکنون باید توجه به اجرای کامل یادداشت تفاهم معطوف شود تا اطمینان حاصل شود که تنگه بازگشایی شده، به طور کامل و دائمی باز می‌ماند و عناصر جزئی توافق هسته‌ای نهایی می‌شوند.»

نخست‌وزیر انگلیس ادامه داد: «ما آماده‌ایم تا از مذاکرات فنی که آغاز خواهد شد، حمایت کنیم. اولویتمان این است که این به یک صلح پایدار و بادوام تبدیل شود و ما با شرکای بین‌المللی برای حمایت از آن همکاری خواهیم کرد.»

استارمر اضافه کرد: «ما به روشنی اعلام می‌کنیم که آزادی ناوبری رایگان باید در تنگه هرمز برقرار شود تا از تأثیرات شدید اقتصادی که چندین ماه است بر خانواده‌ها در بریتانیا و سراسر جهان احساس می‌شود، کاسته شود.»

وی درباره طرح انگلیس و فرانسه برای تنگه هرمز سخن گفت؛ طرحی که پیش‌تر، شبکه آمریکایی بلومبرگ درباره آن گزارش منتشر کرد.

طبق آن گزارش، فرانسه و انگلیس قصد دارند چند روز پس از توافق ایران و آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، رهبری یک ماموریت چندملیتی برای مین‌روبی را برعهده بگیرند. البته اروپایی‌ها گفته بودند که این مأموریت با هماهنگی ایران انجام خواهد شد.

حالا، نخست‌وزیر انگلیس گفت: «ما به همکاری با شرکا برای حمایت از این امر ادامه خواهیم داد از جمله، در صورت لزوم، از طریق تقویت مأموریت چندجانبه دفاعی و مستقل که بریتانیا و فرانسه تا به حال نقش اصلی را در برنامه‌ریزی آن داشته‌اند، بویژه برای ارائه پشتیبانی در زمینه پاکسازی مین به روشی توافق شده.»

استارمر درباره مذاکرات آتی ایران و آمریکا اینطور حرف زد: «برای پایداری هرگونه صلحی، ضروری است که تعهدات انجام شده، بویژه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، محکم، قابل تأیید و بطور کامل اجرا شوند. موضع قاطع و دیرینه بریتانیا همچنان این است که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

انگلیس: توافق آمریکا و ایران، بسیار مهم است

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برچسب ها
توافق انگلیس کی‌یر استارمر تنگه هرمز توافق هسته ای مذاکرات
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
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2
پاسخ
ولی انگلیس باید سلاح هستهای داشته باشد ؟!
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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