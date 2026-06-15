ماجرای پلمب یک کافه در شمال تهران چیست؟

یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی پلمب شد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی با دستور قضایی پلمب شد.

در پی انتشار تصاویر مغایر قانون از یک کافه در شمال تهران دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.

با ورود دادستانی تهران، برای مدیران این کافه پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور مقام قضایی، این واحد صنفی پلمب شد.

دادستانی تهران هشدار داد برخورد با مراکزی که از رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تخطی کنند، با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود.