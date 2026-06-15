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ماجرای پلمب یک کافه در شمال تهران چیست؟

یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی پلمب شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۰۷
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5062 بازدید
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۱۲
ماجرای پلمب یک کافه در شمال تهران چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی با دستور قضایی پلمب شد.

در پی انتشار تصاویر مغایر قانون از یک کافه در شمال تهران دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.

با ورود دادستانی تهران، برای مدیران این کافه پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور مقام قضایی، این واحد صنفی پلمب شد.

دادستانی تهران هشدار داد برخورد با مراکزی که از رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تخطی کنند، با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
15
89
پاسخ
توافق هنوز امضا نشده شروع کردن
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
آره پس چی؟ یعنی چی موها را بریزند بیرون. آقایون آستین کوتاه را فراموش کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
60
14
پاسخ
چه ربطی به توافق داره اگه خیابونا و کافه های شهرت حساب و کتاب داشته باشه آیا به نفع خواهر و برادر و مارت نیست؟ خانوادت که حتما برات مهم که آسیبی بهشون نرسه. ان شا الله که مهم باشن برات.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شما زندگی خودت را بکن به مردم چیکار داری؟ این مدت که گیر نبودید آسمان به زمین آمد؟ کسی آسیبی دید؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
14
75
پاسخ
بزارید مهر توافق خشک بشه بعدش دوباره بیوفتین به جون مردم
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
15
70
پاسخ
باز شروع شد بگیر و ببند
خسته شدیم بخدا
پاسخ ها
شهاب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بعد از آمریکا دغدغه مند مردم ایران شدی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
47
13
پاسخ
دلمان خنک شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
20
10
پاسخ
دل بعضیها حسابی شاد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
42
پاسخ
از فردا پیامک حجاب میاد...میگی نه نگاه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
21
پاسخ
الان دقیقاً چی گفتی ؟؟؟؟ یه کافه ای در یه خیابونی به دلیل یه تخلفی پلمپ شد!!!! خیلی بار محتوایی سنگینی داشت!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بد نیست برای شعور مردم ارزش قائل باشین . این چه گزارشِ فقط دغدغه درست کردنه
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