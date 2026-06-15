ماجرای پلمب یک کافه در شمال تهران چیست؟
یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی پلمب شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۰۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، یک کافه در شمال تهران به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و شرعی با دستور قضایی پلمب شد.
در پی انتشار تصاویر مغایر قانون از یک کافه در شمال تهران دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.
با ورود دادستانی تهران، برای مدیران این کافه پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور مقام قضایی، این واحد صنفی پلمب شد.
دادستانی تهران هشدار داد برخورد با مراکزی که از رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تخطی کنند، با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قضایی لازم انجام میشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۲
توافق هنوز امضا نشده شروع کردن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
چه ربطی به توافق داره اگه خیابونا و کافه های شهرت حساب و کتاب داشته باشه آیا به نفع خواهر و برادر و مارت نیست؟ خانوادت که حتما برات مهم که آسیبی بهشون نرسه. ان شا الله که مهم باشن برات.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
باز شروع شد بگیر و ببند
خسته شدیم بخدا
خسته شدیم بخدا
پاسخ ها
شهاب| |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
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