قیمت سکه پارسیان امروز ۲۵ خرداد + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز بیستوپنجم خرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۰۴| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز _ دوشنبه بیستوپنجم خرداد_ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
۲۱,۰۵۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
۳۸,۶۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
۵۶,۱۵۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
۷۳,۷۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
۹۱,۲۵۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
۲۳۳,۱۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰
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