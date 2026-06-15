صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه پارسیان امروز ۲۵ خرداد + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز بیست‌وپنجم خرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۰۴
| |
19519 بازدید
قیمت سکه پارسیان امروز ۲۵ خرداد + جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز _ دوشنبه بیست‌وپنجم خرداد_ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.

لازم به ذکر است، سوت واحد اندازه‌گیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یک‌هزارم گرم است.

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

۳۸,۶۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

۵۶,۱۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

۷۳,۷۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

۹۱,۲۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

۲۳۳,۱۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه سکه پارسیان قیمت سکه پارسیان
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۹ فروردین
قیمت سکه پارسیان امروز ۳ آذر +جدول
قیمت سکه پارسیان امروز ۳ اسفند
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت
قیمت سکه پارسیان در انواع سوت با عیار ۷۵۰
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۳ دی
قیمت سکه پارسیان امروز ۲۶ فروردین
قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۱۸ آبان
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن
قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۳۰ اردیبهشت
قیمت سکه پارسیان امروز ۶ آبان+جدول
قیمت سکه پارسیان امروز ۲۷ فروردین
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۰ بهمن
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱ دی
قیمت انواع سکه پارسیان، امروز ۱۴ مرداد
قیمت سکه پارسیان، امروز ۱۱ تیر ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان، امروز ۶ اسفند ۱۴۰۳
قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۱ بهمن
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005moq
tabnak.ir/005moq