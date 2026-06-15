قیمت سکه پارسیان امروز ۲۵ خرداد + جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز _ دوشنبه بیست‌وپنجم خرداد_ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.

لازم به ذکر است، سوت واحد اندازه‌گیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یک‌هزارم گرم است.