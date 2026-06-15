حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان

در اقدامی که به نظر می‌رسد تلاش برای کارشکنی در توافق اعلام شده میان تهران و واشنگتن و بر هم زدن نظم ایجاد شده در منطقه باشد، رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه مناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو با هدف کارشکنی در توافق اعلام شده میان ایران و آمریکا و با وجود اینکه تاکید شده این توافق شامل توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان است، صبح امروز به حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه روستاها و شهرک‌های جنوب لبنان ادامه داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با بازگشت تعدادی از خانواده‌های لبنانی به خانه‌های خود در روستاهای جنوب لبنان، مسیر مواصلاتی اصلی میان صیدا و صور در نزدیکی منطقه الغازیه شاهد جریان عادی ترافیک بود.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری‌شده «M۱۱۳» را که پیشتر به سمت منطقه پیشروی کرده بود، در مسیر مواصلاتی حاریص-تبنین از راه دور منفجر کرد.

به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، ارتش لبنان نیز به دلیل حضور خودروهای اسرائیلی در شهرستان بنت جبیل، مسیر منتهی به شهرک حاریص را مسدود کرد.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعلام کرد که یک دستگاه خودرو در شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان هدف حمله پهپاد اسرائیلی قرار گرفت.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های النبطیه و کفر تبنیت در جنوب لبنان را هدف قرار داد. همچنین نیروهای اسرائیلی شهرک‌های کفر تبنیت، حداثا و رشاف در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. همچنین توپخانه ارتش اشغالگر روستای «یحمر الشقیف» در شهرستان نبطیه را امروز هدف قرار داد.

بامداد امروز نیز همزمان با ورود تعدادی از ساکنان جنوب لبنان با خودروهایشان به نزدیکی میدان کفر رمان در شهرستان نبطیه، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی یک گلوله به اطراف شهرک کفر رمان شلیک کرد.

نتانیاهو پس از اعلام شدن توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا، به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که «اسرائیل به بند لبنان در توافق با ایران، پایبند نیست.»

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز امروز گفت: از لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

کاتس اظهار کرد: با وجود تمامی فشارها، با عقب‌نشینی از لبنان مخالف هستیم و نتانیاهو این را برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا توضیح داده است.

