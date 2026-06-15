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حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان

در اقدامی که به نظر می‌رسد تلاش برای کارشکنی در توافق اعلام شده میان تهران و واشنگتن و بر هم زدن نظم ایجاد شده در منطقه باشد، رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه مناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۰۳
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3554 بازدید
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حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان

کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو با هدف کارشکنی در توافق اعلام شده میان ایران و آمریکا و با وجود اینکه تاکید شده این توافق شامل توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان است، صبح امروز به حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه روستاها و شهرک‌های جنوب لبنان ادامه داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با بازگشت تعدادی از خانواده‌های لبنانی به خانه‌های خود در روستاهای جنوب لبنان، مسیر مواصلاتی اصلی میان صیدا و صور در نزدیکی منطقه الغازیه شاهد جریان عادی ترافیک بود.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری‌شده «M۱۱۳» را که پیشتر به سمت منطقه پیشروی کرده بود، در مسیر مواصلاتی حاریص-تبنین از راه دور منفجر کرد.

به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، ارتش لبنان نیز به دلیل حضور خودروهای اسرائیلی در شهرستان بنت جبیل، مسیر منتهی به شهرک حاریص را مسدود کرد.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعلام کرد که یک دستگاه خودرو در شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان هدف حمله پهپاد اسرائیلی قرار گرفت.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های النبطیه و کفر تبنیت در جنوب لبنان را هدف قرار داد. همچنین نیروهای اسرائیلی شهرک‌های کفر تبنیت، حداثا و رشاف در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. همچنین توپخانه ارتش اشغالگر روستای «یحمر الشقیف» در شهرستان نبطیه را امروز هدف قرار داد.

بامداد امروز نیز همزمان با ورود تعدادی از ساکنان جنوب لبنان با خودروهایشان به نزدیکی میدان کفر رمان در شهرستان نبطیه، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی یک گلوله به اطراف شهرک کفر رمان شلیک کرد.

نتانیاهو پس از اعلام شدن توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا، به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که «اسرائیل به بند لبنان در توافق با ایران، پایبند نیست.»

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز امروز گفت: از لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

کاتس اظهار کرد: با وجود تمامی فشارها، با عقب‌نشینی از لبنان مخالف هستیم و نتانیاهو این را برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا توضیح داده است.
 

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رژیم صهیونیستی اسرائیل حمله به لبنان کاتس توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
14
8
پاسخ
قمارباز مهره سوخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
16
14
پاسخ
حتی اگر قرار داد رو امضا کردین، تنگه رو باز نکنین تا لبنان رو تخلیه کنند. نمیشه انها یک طرفه بزنند زیرش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
7
پاسخ
با این حساب این تفاهم فقط بین ایران و آمریکاست. باید اسراییل را شخم بزنیم این فقط زبان زور می فهمد
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
12
6
پاسخ
اگه واقعا آمریکا توافق کرده یه توافق جدید اضافه کنید که آمریکا در جنگ دخالت نکنه و سلاح به اسراییل نده تا خودمون یکی دو هفته ای این صهیونیست رو جوری ادب میکنیم که التماس آمریکا رو کنه برای آتش بس. اما آمریکا صادق نیست در مهار اسراییل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
12
6
پاسخ
اسرائیل نخواهد گذاشت منطقه آروم بشه... مگر اینکه بمب اتم داشته باشی که نتونه تهدید اتمی بکنه. بعدش هر بار که به یه کشوری تجاوز میکنه بزنی توی سرش، که دیگه یاد بگیره بشینه سر جاش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
11
9
پاسخ
ما نباید جنوب لبنان رو رها کنیم... هر جور شده باید و باید این موضوع و خروج این جرثومه از مناطق جنوب لبنان که موطن برادران شیعی ما هست تعیین تکلیف بشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
10
پاسخ
اسراییل غده سرطانیست و درست بشو نیست باید نابود بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
5
9
پاسخ
مگر خط قرمز تعیین نشده بود که به لبنان نباید تجاوز بشود. پس چرا واکنشی نداریم
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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