دستگیری سارق خشن موتورسوار در تهران
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسویفر، معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری یک سارق زورگیر و پایان فعالیت مجرمانه وی در پایتخت خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعهای از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران به اداره پنجم پلیس آگاهی مراجعه و اعلام کرد که در حوالی خیابان ابوسعید، توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت پالس سفیدرنگ مورد زورگیری قرار گرفته است.
سرهنگ موسویفر افزود: براساس اظهارات شاکیه، متهم با تهدید سلاح سرد، تلفن همراه، زنجیر و انگشتر طلا، کارتهای بانکی و مدارک شناسایی وی را سرقت کرده و در پی مقاومت مالباخته، با وارد کردن چند ضربه مشت به صورت او، موجب آسیبدیدگیاش شده و سپس از محل متواری شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم مبارزه با سرقتهای بهعنف اداره پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد و شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: کارآگاهان با حضور در محل وقوع جرم و انجام تحقیقات میدانی و فنی، بررسیهای تخصصی خود را آغاز کردند. اگرچه تحقیقات اولیه به نتیجه مشخصی نرسید، اما در ادامه و با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم شناسایی شد.
وی افزود: با توجه به سوابق کیفری متهم، تصویر و محدوده محل سکونت وی نیز شناسایی و تحقیقات تکمیلی درباره محلهای تردد و مخفیگاههای احتمالی او آغاز شد تا اینکه مخفیگاه متهم در رصد اطلاعاتی کارآگاهان قرار گرفت.
سرهنگ موسویفر گفت: پس از کسب اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه، تیم عملیاتی اداره پنجم پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی، رعایت اصل غافلگیری و انسداد مسیرهای احتمالی فرار وارد عمل شده و متهم را دستگیر کرد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجوییهای اولیه منکر هرگونه دخالت در سرقت شد، اما در ادامه و پس از مواجهه با مستندات پرونده و همچنین شناسایی توسط شاکیه، به ارتکاب جرم اعتراف کرد.
وی ادامه داد: متهم در اظهارات خود اعلام کرد اموال شاکیه را سرقت کرده و به دلیل مقاومت وی، او را مورد ضرب و جرح قرار داده است.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: متهم همچنین به ارتکاب حدود ۷ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات، با دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران روانه زندان تهران بزرگ شد. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان و همدستان احتمالی وی همچنان ادامه دارد.