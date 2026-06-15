دستگیری سارق خشن موتورسوار در تهران

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک زورگیر خشن خبر داد که با تهدید سلاح سرد و ضرب و جرح مالباختگان در مناطق مختلف پایتخت اقدام به سرقت اموال آنان می‌کرد. متهم پس از دستگیری به ۷ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی‌فر، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری یک سارق زورگیر و پایان فعالیت مجرمانه وی در پایتخت خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران به اداره پنجم پلیس آگاهی مراجعه و اعلام کرد که در حوالی خیابان ابوسعید، توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت پالس سفیدرنگ مورد زورگیری قرار گرفته است.

سرهنگ موسوی‌فر افزود: براساس اظهارات شاکیه، متهم با تهدید سلاح سرد، تلفن همراه، زنجیر و انگشتر طلا، کارت‌های بانکی و مدارک شناسایی وی را سرقت کرده و در پی مقاومت مالباخته، با وارد کردن چند ضربه مشت به صورت او، موجب آسیب‌دیدگی‌اش شده و سپس از محل متواری شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم مبارزه با سرقت‌های به‌عنف اداره پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد و شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: کارآگاهان با حضور در محل وقوع جرم و انجام تحقیقات میدانی و فنی، بررسی‌های تخصصی خود را آغاز کردند. اگرچه تحقیقات اولیه به نتیجه مشخصی نرسید، اما در ادامه و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم شناسایی شد.

وی افزود: با توجه به سوابق کیفری متهم، تصویر و محدوده محل سکونت وی نیز شناسایی و تحقیقات تکمیلی درباره محل‌های تردد و مخفیگاه‌های احتمالی او آغاز شد تا اینکه مخفیگاه متهم در رصد اطلاعاتی کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ موسوی‌فر گفت: پس از کسب اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه، تیم عملیاتی اداره پنجم پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی، رعایت اصل غافلگیری و انسداد مسیر‌های احتمالی فرار وارد عمل شده و متهم را دستگیر کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه دخالت در سرقت شد، اما در ادامه و پس از مواجهه با مستندات پرونده و همچنین شناسایی توسط شاکیه، به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

وی ادامه داد: متهم در اظهارات خود اعلام کرد اموال شاکیه را سرقت کرده و به دلیل مقاومت وی، او را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: متهم همچنین به ارتکاب حدود ۷ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات، با دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران روانه زندان تهران بزرگ شد. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان و همدستان احتمالی وی همچنان ادامه دارد.