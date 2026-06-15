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تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب

تصویری دیده نشده از حضرت آیت‌ الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ ای را مشاهده می کنید.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۰۱
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5895 بازدید
تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب
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