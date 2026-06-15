به گزارش تابناک؛ امیر قلعه‌نویی حدود دو ساعت پس از اینکه پرواز کاروان تیم ملی فوتبال ایران از تیخوانا به لس‌آنجلس رسید، سریع به سمت محل برگزاری کنفرانس خبری پیش از دیدار مقابل نیوزیلند رفت تا همراه با مهدی طارمی، رودرروی خبرنگاران قرار بگیرد و پاسخگوی آنها باشد.

قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران در شروع نشست خبری گفت: خیلی خوشحالم از طرف ملت بزرگ و کشور پرافتخار و با اقتدار ایران در اینجا حضور داریم و امیدوارم فوتبال باعث لذت بردن و وسیله‌ای شود که کشور‌ها و فرهنگ‌ها به‌هم نزدیک شوند. امیدوارم این جام جهانی با مشکلاتی که در بُعد مسافرتی دارد، کیفیت خوبی داشته باشد. یکبار دیگر می‌گویم خوشحالم که از طرف کشور بزرگ ایران و ملت با اقتدار پرافتخار ایران در اینجا حضور داریم.

پس از صحبت‌های مقدماتی قلعه‌نویی، نشست خبری برای لحظاتی دچار وقفه شد؛ آن هم به دلیل اینکه هدفونِ ترجمه همزمان برای سرمربی تیم ملی دچار مشکل و قطع شده بود و مهدی طارمی حال و هوای محل کنفرانس در ورزشگاه سوفای و صحبت‌های خبرنگاران را به قلعه نویی منتقل می‌کرد.

سرمربی تیم ملی ایران لحظاتی بعد در واکنش به نخستین سوال خبرنگاران گفت: ما اینجا هستیم تا مسابقه بدهیم و به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، حضور داریم و فقط به فوتبال فکر می‌کنیم. فقط به این فکر هستیم تا مردم ایران را خوشحال کنیم. ما آدم‌های سیاسی نیستیم و شعار فیفا هم همین است که فوتبال از سیاست جداست ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستند.

تغییر محل اردوی تیم ملی ایران از آمریکا به مکزیک و حضور در تیخوانا یکی از دغدغه‌های امیر قلعه‌نویی بود که در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد: فوتبال برنامه‌ریزی‌های خاص خود را دارد و نیاز است تا با برنامه وارد مسابقات بزرگی مثل جام جهانی شوید. درست است که ما به‌خاطر تغییر در برنامه‌ها عقب افتادیم؛ به‌خاطر این مشکلات، کمپ ما یکبار در آمریکا و یکبار در مکزیک جا‌به‌جا شد، اما جا دارد از دولت و مردم خوب مکزیک تشکر کنیم.

روحیه بالای قلعه‌نویی در نشست خبری با این اظهار نظر مشخص بود: بدانید ما ایرانیان عادت داریم که همیشه از سختی‌ها فرصت بسازیم و به غیر از شادی مردم کشورمان به چیز دیگری فکر نمی‌کنیم. ما تلاشمان را انجام می‌دهیم و نتیجه هم دست خدا است.

خبرنگاران به تغییر در برنامه آماده‌سازی تیم ملی ایران در آمریکا و مکزیک اشاره کردند که او اینطور پاسخ داد: برنامه ما این بود که دو هفته قبل از مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک شویم، چون ۱۲-۱۰ ساعت اختلاف ساعت بین کشور ما و اینجا وجود دارد و هر ساعت، نیاز به یک روز سازگاری دارد. از این بابت شاید ما متضرر شویم، اما خوشبختانه بازیکنان ما مصمم هستند تا بهترین کیفیت‌شان را در اولین بازی به نمایش بگذارند، چون مطمئنا همه بازیکنان دنیا اینطور هستند؛ مخصوصا در جام جهانی که همه با قلب خودشان بازی می‌کنند و یقینا بازیکنان ما نیز فردا با قلب‌شان برای ملت بزرگ ایران به میدان خواهند رفت.

مشکلاتی که در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی بود و ویزای آمریکا برای ۱۱ نفر از کاروان ایران صادر نشد، مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت که قلعه‌نویی واکنش جالبی به آن داشت: از سوال‌هایی که مثل یک کارشناس پرسیده می‌شود، تشکر می‌کنم، چراکه شرایط ما را درک می‌کنید. یقینا این رفتار‌ها روح فوتبال را عذاب خواهد داد. فوتبال جایی است که ملت‌ها و فرهنگ‌ها را بهم نزدیک میکند و موجب لذت بردن از فوتبال می‌شود. برد و باخت احساسی است، اما خودِ فوتبال لذت بردن است.

او ادامه داد: فعلا با شرایطی که درست کرده‌اند، تمرکز فنی‌مان را تا حدودی گرفته‌اند ولی من به‌عنوان مسؤول فنی تیم، تلاش می‌کنم که تمرکز بازیکنانم را فقط روی مباحث فنی بگذارم. البته خیلی خوشحالم که خبرنگاران شرایط ما را درک می‌کنند و سوالاتی می‌پرسند که نشان می‌دهد در جریان اتفاقات هستند. از تک تک عزیزان تشکر می‌کنم.

«نیوزیلند پایین‌ترین رنکینگ فیفا را در بین تیم‌های جام جهانی دارد و خیلی‌ها انتظار دارند که ایران سه امتیاز این بازی را بگیرد. درباره نیوزیلند چه چیزی میدانید و بگویید چه برنامه‌هایی دارید؟» قلعه‌نویی در واکنش به این سوال گفت: همه تیم‌هایی که اینجا هستند، بین بهترین‌های منطقه خودشان بوده‌اند، حالا در هر قاره‌ای؛ فرقی هم نمی‌کند؛ حالا می‌خواهد نیوزیلند یا قهرمان دوره گذشته، آرژانتین باشد. تیم‌ها با تلاشی که انجام دادند و با گذراندن مراحل سخت، به جام جهانی رسیده‌اند. هیچ تیمی آسان به اینجا نرسیده و تلاش کردند، سختی کشیدند و مسابقات زیادی برگزار کردند تا شایستگی حضور در این رویداد بزرگ را به‌دست بیاورند؛ پس نیوزیلند هم از این قاعده مستثنی نیست و تیم قابل احترامی برای ما است.

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سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به شناخت از نیوزیلند گفت: مسابقات آنها را آنالیز کردیم، می‌دانیم لژیونر‌های زیادی دارند و سبک فوتبال خاصی به نمایش می‌گذارد؛ به‌ویژه در شروع مجدد تیم بسیار خطرناکی است. دو، سه مدل در حمله و در دفاع کار می‌کنند که سعی کردیم از لحظه ورود به مکزیک روی آنها تمرکز کنیم.

او با تاکید بر اینکه همه حریفان برای ما و تمام تیم‌های جام جهانی قابل احترام هستند، گفت: شما نتایج روز‌های اخیر را ببینید که ترکیه به استرالیا باخته، ژاپن با هلند مساوی کرده و مراکش هم یک امتیاز از برزیل گرفته. در دو مسابقه ابتدایی تا اینکه تیم‌ها به روند خودشان برگردند، شاید روی نتیجه بازی‌شان تاثیرگذار شود؛ پس به این نتیجه می‌رسیم که تمام تیم‌ها با شایستگی در این جام جهانی حضور دارند و هر بازی، خصوصا بازی اول، سخت خواهد بود، چراکه کلیدی برای مجوز حضور در مرحله بعد است.

قطعی مجدد هدفون ترجمه همزمان در لحظات پایانی نشست خبری دوباره سوژه شد و کاری کرد تا خبرنگار دوباره سوالش را از قلعه‌نویی مطرح کند و بازهم طارمی وظیفه ترجمه برای سرمربی تیم ملی را برعهده بگیرد که جواب او اینطور بود: ما می‌دانیم چندین دهه است که ایرانیان زیادی در لس‌آنجلس هستند و خود من هم قبلا دو، سه بار به آمریکا سفر کرده‌ام. می‌دانم ایرانیان زیادی در این شهر حضور دارند که انتظارمان این است این عزیزان دور از هر مسئله‌ای، تیم ملی کشورشان را تشویق کنند، از فوتبال لذت ببرند، به ما انرژی بدهند و ما را دعا کنند تا بتوانیم بازی خوبی انجام بدهیم و نتیجه خوبی بگیریم.

با توجه به عدم ترجمه همزمان در هدفون برای قلعه‌نویی، سوال یک خبرنگار به زبان اسپانیایی، ابتدا به زبان انگلیسی ترجمه شد و در ادامه طارمی آن را برای سرمربی تیم ملی ترجمه کرد که قلعه‌نویی در واکنش به این پرسش مبنی بر اینکه «پس از بازی به تیخوانا برمی‌گردید یا در لس‌آنجلس می‌مانید؟» پاسخ داد: طبیعتا این جابه‌جایی‌ها تاثیر منفی روی مباحث تاکتیکی و فنی تیم دارد. در جام جهانی گذشته تمام مسابقات در یک شهر برگزار شد، اما این جام جهانی در ۱۶ شهر و سه کشور انجام می‌شود که سختی‌های خاص خود را خواهد داشت ولی ما بر حسب پروتکل‌ها، یک کمپ داریم که پس از مسابقه با نیوزیلند باید به آنجا (تیخوانا) برگردیم. ما در مکزیک خیلی خوشحال هستیم و باید از مردم خوب این کشور تشکر کنم، چراکه به مقابل کمپ می‌آیند، ما را تشویق می‌کنند، مورد حمایت قرار می‌دهند و دوست داریم دوباره به آنجا برگردیم!

او ادامه داد: ما به دنبال ارائه نمایش خوب و با کیفیت هستیم و هیچ توجهی به مسائل حاشیه‌ای نداریم. تمام تیم‌ها مشکلات خاص خودشان را دارند و شاید در تمام کشور‌ها اتفاقاتی بیفتد که آن، ارتباطی به فوتبال ندارد.

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص غیبت سردار آزمون در جام جهانی گفت: سردار آزمون بازیکن بسیار بزرگی است که زحمات زیادی را برای تیم ملی ایران کشیده، اما در این اردو کنار ما نیست؛ هرچند دوست داشتیم کنار ما باشد، اما فوتبال همین است.

قلعه‌نویی با اشاره به غیبت آزمون ادامه داد: یک مثال بزنم؛ نیمار یکی از بهترین بازیکنان تاریخ برزیل است، اما بعد‌ها شاید یک سری اتفاقات بیفتد که در شرایط خوب خود نباشد که این مسائل در فوتبال طبیعی است.

صحبت‌های سرمربی تیم ملی ایران با تشکر از خبرنگارانِ حاضر در این کنفرانس به پایان رسید: سوالات خبرنگاران فنی بود و شرایط تیم ما را بازگو کرد. امیدوارم فوتبال جایی باشد که ملت‌ها و فرهنگ‌ها را به‌هم نزدیک کند و موجب خوشحالی مردم در سراسر دنیا شود.