قدردانی شهباز شریف از رهبر انقلاب و پزشکیان

نخست‌وزیر پاکستان توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا را یک رویداد تاریخی دانست و ضمن قدردانی از حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: مراسم امضای توافق‌نامه به میزبانی پاکستان در ژنو برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شهباز شریف امروز طی سخنرانی در جلسه علنی مجلس ملی پاکستان که سفیر ایران در اسلام‌آباد نیز در آن حضور داشت، از تعامل دیپلماتیک همه ذی نفعان به ویژه تهران و واشنگتن ابراز قدردانی کرد.

وی افزود: از این تریبون، از جناب حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عالی ایران و برادر عزیزم جناب مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تشکر می کنم و این لحظه تاریخی را به مردم پاکستان و همه دولت ها و ملت های صلح‌جو تبریک می گویم.

نخست وزیر پاکستان همچنین از همکاری سران چین، عربستان، قطر، ترکیه تشکر و به رضا امیری مقدم سفیر ایران در اسلام‌آباد برای حضور در جلسه علنی مجلس ملی پاکستان خوشامد گفت.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان با صدور بیانیه‌ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا تاکید کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.

شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان پیشتر و بامداد دوشنبه (به وقت محلی) در پیامی از حصول توافق صلح میان آمریکا و ایران خبر داده بود.

وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کرده‌اند. مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس برگزار خواهد شد.

وی افزود: ما از تعهد آمریکا و ایران به یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری تشکر می‌کنیم.