دختر جوان بعد از ۲۰سال بهدنبال مادر گمشده
دختر جوان با گذشت ۲۰ سال از ناپدید شدن مادرش، با مراجعه به دادسرا خواهان مشخص شدن سرنوشت او شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۸۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ روز گذشته دختر جوانی به دادسرای جنایی تهران رفت و گفت: سال ۱۳۸۵ وقتی من ۹ ساله بودم، پدر و مادرم با هم اختلاف شدید داشتند. من یک خواهر بزرگتر داشتم. یک روز در میان این دعواها، مادرم به بهانه قهر از خانه خارج شد و دیگر از او خبری نشد. ابتدا تصور کردیم به خانه پدر و مادرش رفته است، اما کسی از او خبری نداشت.
وی افزود: آن زمان هر جایی را که میشد، برای یافتن مادرم جستوجو کردیم، اما خبری از او به دست نیاوردیم. در این سالها پدر، مادربزرگ و پدربزرگم فوت کردند، اما از مادرم هرگز خبری نشد. با گذشت ۲۰ سال از ناپدید شدن مادرم، تقاضا داریم او را پیدا کنید تا مشخص شود چه سرنوشتی برای او رقم خورده است.
به دنبال درخواست دختر جوان، بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور تحقیقات در این خصوص را صادر کرد.
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