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پایان فرار قاتل نوجوان ایرانشهری در قشم

تلاش های شبانه روزی پلیس آگاهی شهرستان قشم به شناسایی و دستگیری قاتل فراری انجامید که پس از ارتکاب جنایت در استان سیستان و بلوچستان، به این جزیره گریخته بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۷۱
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پایان فرار قاتل نوجوان ایرانشهری در قشم

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ فرمانده انتظامی شهرستان قشم با اعلام این خبر اظهار داشت: در مردادماه سال ۱۴۰۴، وقوع یک نزاع دسته جمعی میان گروهی از نوجوانان در شهرستان ایرانشهر، منجر به حادثه‌ای تلخ شد. در این درگیری، جوانی ۱۸ ساله با وارد کردن ضربات چاقو، نوجوانی ۱۷ ساله را به شدت مجروح کرد که متأسفانه تلاش کادر درمانی بیمارستان خاتم الانبیا شهرستان ایرانشهر برای نجات وی بی نتیجه ماند و مجروح به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

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متواری شدن قاتل به قشم و پنهان شدن در انبار ضایعات

این مقام انتظامی افزود: متهم که بلافاصله پس از وقوع جرم از استان سیستان و بلوچستان متواری شده بود، با هدف فرار از قانون و دور ماندن از چنگ عدالت، خود را به استان هرمزگان رسانده و به صورت مخفیانه در یک انبار ضایعات در شهرستان قشم پناه گرفته بود.

دستگیری در عملیات ضربتی و غافلگیرانه

فرمانده انتظامی شهرستان قشم در ادامه تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قشم با رصد دقیق اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه این متهم را در یکی از روستا‌های اطراف شهر قشم شناسایی کنند. در نهایت روز گذشته، با تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم پیش از هرگونه عکس العملی دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

اعتراف صریح به قتل عمدی / روانه زندان برای سیر مراحل دادرسی

وی با اشاره به اعتراف صریح متهم به قتل عمدی، بیان داشت: پرونده این جنایت با صدور قرار قضایی وارد فاز قانونی شده و متهم هم اکنون برای سیر مراحل دادرسی و تحمل کیفر روانه زندان شده است.

هشدار پلیس / کنترل هیجانات و اجتناب از حمل سلاح سرد

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با تأکید بر لزوم کنترل هیجانات در سنین حساس نوجوانی و جوانی، خاطرنشان کرد: حادثه اخیر بار دیگر نشان داد که یک لحظه غفلت، خشم آنی و همراه داشتن سلاح سرد، می‌تواند مسیر زندگی چندین خانواده را برای همیشه به تباهی بکشاند.

از جوانان عزیز تقاضا داریم در هنگام بروز اختلاف، با خویشتن داری و فاصله گرفتن از محل درگیری، از تبدیل شدن یک جر و بحث ساده به یک جنایت جبران ناپذیر جلوگیری کنند و از حمل چاقو و سایر ابزار آلات دفاعی که نه تنها امنیت فرد را تأمین نمی‌کند، بلکه فرد را در لحظات بحرانی در موقعیت استفاده از آن و ارتکاب جرم قرار می‌دهد، جدا خودداری کنند.

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دستگیری قاتل نوجوان ایرانشهر
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