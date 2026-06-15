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گزارش رویترز از تردد کشتی گاز مایع در تنگه هرمز

رویترز مدعی عبور یک کشتی حامل گاز مایع از تنگه هرمز در پی توافق میان ایران و آمریکا شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۷
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1650 بازدید
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۴
گزارش رویترز از تردد کشتی گاز مایع در تنگه هرمز

رویترز مدعی شد، اطلاعات دریانوردی نشان می دهد، یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز به سمت شرق عبور می کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در این گزارش آمده است، عبور این کشتی حامل گاز مایع از تنگه هرمز در پی حصول توافق میان ایران و آمریکا صورت می گیرد.

این در حالی است که منابع ایرانی به صورت رسمی باز شدن تنگه هرمز در پی دستیابی به توافق مذکور را اعلام نکرده اند.

قرار است این توافق رسما طی روز جمعه میان 2 کشور امضا شود.
 

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رویترز تنگه هرمز عبور کشتی تردد کشتی ها گاز مایع
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
6
پاسخ
پس عوارض تنگه چی شد؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
حس میکنم اونم هست منتها غیرمستقیم میگیرن
بالاخره دارایی های ایران یکمش داره آزاد میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تا الان چقدر عوارض گرفتیم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
0
پاسخ
عوارض تنکه را تخصیص به کالابرگ بدید اینم منبع
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