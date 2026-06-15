گزارش رویترز از تردد کشتی گاز مایع در تنگه هرمز

رویترز مدعی شد، اطلاعات دریانوردی نشان می دهد، یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز به سمت شرق عبور می کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در این گزارش آمده است، عبور این کشتی حامل گاز مایع از تنگه هرمز در پی حصول توافق میان ایران و آمریکا صورت می گیرد.

این در حالی است که منابع ایرانی به صورت رسمی باز شدن تنگه هرمز در پی دستیابی به توافق مذکور را اعلام نکرده اند.

قرار است این توافق رسما طی روز جمعه میان 2 کشور امضا شود.

