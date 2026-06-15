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آیا ترامپ به مراسم امضای توافق با ایران می‌رود؟

در حالی که توافق میان ایران و آمریکا نهایی شده و قرار است روز جمعه در سوییس امضا شود، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال حضور دونالد ترامپ در مراسم امضای این توافق در سوئیس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۳۷
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3999 بازدید
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۴

آیا ترامپ به مراسم امضای توافق با ایران می‌رود؟

جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که قصد دارد در مراسم امضای توافق احتمالی با ایران که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود، حضور داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی در عین حال افزود که احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند، هرچند تصمیم نهایی در این خصوص هنوز اتخاذ نشده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در این باره گفت: «من قطعا برنامه دارم که آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رئیس‌جمهور نیز در آنجا حضور داشته باشد.»

ونس همچنین تأکید کرد که کاخ سفید همچنان در حال بررسی جزئیات و هماهنگی‌های لجستیکی مربوط به این سفر و سطح مشارکت مقامات آمریکایی در مراسم احتمالی امضای توافق است.

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جی دی ونس معاون ترامپ توافق ژنو امضای توافق ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
24
پاسخ
اگر ترامپ باشه. باید از این طرف هم پزشکیان برود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خدا لعنت كنه ترامپ رو ..خوك كثيف
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
8
8
پاسخ
اگر هر دو طرف باشند لحظه با شکوهی است واقعا دیدنی خواهد بود بی صبرانه منتظریم
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
3
پاسخ
اکه هردوطرف باشن اعتبارتوافقنامه بیشتره
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