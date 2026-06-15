پیشنهاد جالب امام خمینی به رضا پهلوی
من صلاحش را میدانم برود سراغ تحصیل و برود سراغ یک کاسبی. بداند که دیگر این کارها گذشته است.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۳۵| |
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به گزارش تابناک؛ امام خمینی(ره): من صلاحش را میدانم برود سراغ تحصیل و برود سراغ یک کاسبی. بداند که دیگر این کارها گذشته است. مردم اگر چنانچه جمهوری اسلامی هم نباشد، دیگر سلطنت طلب نیستند، این شکی در کار نیست.
۷ شهریور ۱۳۶۲
گزارش خطا
راز ماندگاری این نظام این دو کلمه است: جمهوری و اسلامی؛ جمهوری یعنی مردم و اسلام یعنی مردمسالاری دینی / در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد / نامزدها شعارهایی بدهند که به آن اعتقاد دارند
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
خانواده اش 35 میلیارد دلار از ایران خارج کرده بودند وهمچنین بیست تن طلا از بانک مرکزی را هم چپاول کردهواز ایران خارج کردند دربرابر این چپاول بزرگ به عیش ونوش پرداخت
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