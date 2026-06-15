پیشنهاد جالب امام خمینی به رضا پهلوی

من صلاحش را می‌دانم برود سراغ تحصیل و برود سراغ یک کاسبی. بداند که دیگر این کار‌ها گذشته است.

به گزارش تابناک؛ امام خمینی(ره): من صلاحش را می‌دانم برود سراغ تحصیل و برود سراغ یک کاسبی. بداند که دیگر این کارها گذشته است. مردم اگر چنانچه جمهوری اسلامی هم نباشد، دیگر سلطنت طلب نیستند، این شکی در کار نیست.

۷ شهریور ۱۳۶۲