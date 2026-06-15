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پیشنهاد جالب امام خمینی به رضا پهلوی

من صلاحش را می‌دانم برود سراغ تحصیل و برود سراغ یک کاسبی. بداند که دیگر این کار‌ها گذشته است.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۳۵
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6850 بازدید
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پیشنهاد جالب امام خمینی به رضا پهلوی

به گزارش تابناک؛ امام خمینی(ره): من صلاحش را می‌دانم برود سراغ تحصیل و برود سراغ یک کاسبی. بداند که دیگر این کارها گذشته است. مردم اگر چنانچه جمهوری اسلامی هم نباشد، دیگر سلطنت طلب نیستند، این شکی در کار نیست.

۷ شهریور ۱۳۶۲ 

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امام خمینی رضا پهلوی سلطنت طلب جمهوری اسلامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
32
25
پاسخ
خانواده اش 35 میلیارد دلار از ایران خارج کرده بودند وهمچنین بیست تن طلا از بانک مرکزی را هم چپاول کردهواز ایران خارج کردند دربرابر این چپاول بزرگ به عیش ونوش پرداخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
27
30
پاسخ
آخه این رضا عقل درست و حسابی نداره که بتونه کاسبی راه بندازه فقط عاشق مفتخوری و پول گرفتن از مامانش هست
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