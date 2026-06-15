برتری ساحل عاج مقابل اکوادور در دقیقه ۹۰

در دیداری از گروه E جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی ساحل عاج با نتیجه ۱-۰ مقابل اکوادور پیروز شد تا گامی بزرگ برای صعود بردارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی؛ در این دیدار که نیمه اول اکوادور دو مرتبه و نیمه دوم ساحل عاج یک مرتبه تیر دروازه را به لرزه درآوردند، آما دیالو در دقیقه ۹۰ تک‌گل بازی را زد.

ساحل عاج هم در این گروه مثل آلمان ۳ امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر در رده دوم ایستاد.