برتری ساحل عاج مقابل اکوادور در دقیقه ۹۰
ساحل عاج در بازی مهم گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اکوادور با یک گل پیروز شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۲۲| |
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در دیداری از گروه E جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی ساحل عاج با نتیجه ۱-۰ مقابل اکوادور پیروز شد تا گامی بزرگ برای صعود بردارد.
به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی؛ در این دیدار که نیمه اول اکوادور دو مرتبه و نیمه دوم ساحل عاج یک مرتبه تیر دروازه را به لرزه درآوردند، آما دیالو در دقیقه ۹۰ تکگل بازی را زد.
ساحل عاج هم در این گروه مثل آلمان ۳ امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر در رده دوم ایستاد.
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