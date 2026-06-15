عکس: دیدار تیم‌های ساحل عاج و اکوادور

بازی‌های گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ با دیدار تیم‌های ملی فوتبال ساحل عاج و اکوادور از ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز (دوشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه فیلادلفیای آمریکا پیگیری شد که در نهایت ساحل عاج با گل دقیقه ۹۰ آماد دیالو موفق شد با نتیجه یک بر صفر مقابل حریف خود به پیروزی برسد.