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بیانیه مشترک فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا

به دنبال حصول تفاهمنامه صلح میان ایران و آمریکا، چهار کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند: «آمادگی داریم در پاسخ به گام‌های واضح و قابل‌راستی‌آزمایی ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های مرتبط را لغو کنیم.»
کد خبر: ۱۳۷۹۲۱۵
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60119 بازدید
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۱۱

 

بیانیه مشترک فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا: آمادگی داریم در پاسخ به گام‌های ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های مرتبط را لغو کنیم

به دنبال حصول تفاهمنامه صلح میان ایران و آمریکا، چهار کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند: «آمادگی داریم در پاسخ به گام‌های واضح و قابل‌راستی‌آزمایی ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های مرتبط را لغو کنیم.»

به گزارش «تابناک»، متن بیانیه مذکور به شرح زیر است: 

ما با گرمی از اعلام یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال می‌کنیم. این دستاورد دیپلماتیک را به ایالات متحده، دولت ایران و تمامی طرف‌های درگیر از جمله پاکستان، قطر و سایر میانجی‌گران تبریک می‌گوییم.

این لحظه، فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تثبیت اقتصاد جهانی است.

بازگشایی فوری تنگه هرمز با آزادی ناوبری بدون قید و شرط و بدون محدودیت، ضروری است. 

ما متعهد هستیم که سهم خود را در تحقق این هدف — مطابق با الزامات قانون اساسی هر یک از کشورهایمان — ایفا کنیم، از جمله از طریق یک مأموریت کاملاً دفاعی و مستقل برای اطمینان‌بخشی به کشتیرانی تجاری و انجام عملیات مین‌روبی.

ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. 

ما آماده همکاری با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای این منظور هستیم. 

ما آمادگی داریم در پاسخ به گام‌های واضح و قابل‌راستی‌آزمایی ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های مرتبط را لغو کنیم.

ما به‌طور فشرده با آمریکا، ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهیم کرد تا این فرصت را غنیمت شمرده، شتاب را حفظ کرده و به یک راه‌حل دیپلماتیک بلندمدت دست یابیم.

همچنین مجدداً بر حمایت کامل خود از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و اهمیت یک آتش‌بس قوی تأکید می‌کنیم.

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بیانیه کشورهای اروپایی آلمان‌ فرانسه‌ ایتالیا توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
30
پاسخ
کفنارهای اروپایی اعلام امادگی کردن
ناشناس
|
United States of America
|
۰۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
21
پاسخ
فقط هرمز رو میگن نه این که تحریم های ایران رو فورا رفع کنند!
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
14
11
پاسخ
امیدواریم که اروپا اشتباهات گذشته را تکرارنکنندوپیروی ازایالات متحده آمریکا نکنندوخودمستقل ومقتدرباشندودرضمن بیش ازاین خودرا ضایع نکنندوتحریمها را بردارند.
عجب
|
United States of America
|
۰۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
19
پاسخ
اینها دیگه کی هستند؟ خخخخخخخخ
تفلکی ها از قافله جا مانده اند و این ها هم می خواهند خودی نشان دهند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
24
پاسخ
خفه هر چهار تا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
32
پاسخ
بیچاره مردم ایران که همچنان غمگین هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
14
پاسخ
زیر بار مدیریت تنگه توسط ایران نمیخوان بروند! و البته باید بروند!
میلریمشون!
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
11
17
پاسخ
مثل کفتارهای وحشی فقط منتظره فرصت نشستن تا پاره پارمون کنن و بس اشتباه بود توافق اینگونه چنان بعد از بازبها و انتخابات ترامپ همه چیز را پاره کند فرجامی دیکر رفم خواهد زد و حملات وحشیانه
ایرانی بیدار مسلمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
7
پاسخ
به یاری خداوند قادر وحکیم وبا عنایت حضرت مهدی (عج) و درایت رهبر معظم انقلاب و همبستگی و اتحاد همه ایرانیان بر تمام مکر و حیله و دندان تیز کردن این شیادهای اروپایی وآمریکایی به اذن و قدرت الهی فائق شده ایم و این راه را باصبر و تیز بینی مبتنی بر مفاهیم قرآنی و سیره اهل بیت با قدرت و خستگی ناپذیر ادامه می دهیم .
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
19
پاسخ
خداقوت ایشالا که جنگ تموم شد و به زندگی عادی برگشتیم ولی کاش زودتر میشد الان بچه های میناب و هزاران نفر دیگه زنده بودن.متاسفانه این دردها تو دلمون موند از این جنگ لعنتی
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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