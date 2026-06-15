بیانیه مشترک فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا
به دنبال حصول تفاهمنامه صلح میان ایران و آمریکا، چهار کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند: «آمادگی داریم در پاسخ به گامهای واضح و قابلراستیآزمایی ایران در مورد برنامه هستهایاش، تحریمهای مرتبط را لغو کنیم.»
به گزارش «تابناک»، متن بیانیه مذکور به شرح زیر است:
ما با گرمی از اعلام یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال میکنیم. این دستاورد دیپلماتیک را به ایالات متحده، دولت ایران و تمامی طرفهای درگیر از جمله پاکستان، قطر و سایر میانجیگران تبریک میگوییم.
این لحظه، فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقهای و تثبیت اقتصاد جهانی است.
بازگشایی فوری تنگه هرمز با آزادی ناوبری بدون قید و شرط و بدون محدودیت، ضروری است.
ما متعهد هستیم که سهم خود را در تحقق این هدف — مطابق با الزامات قانون اساسی هر یک از کشورهایمان — ایفا کنیم، از جمله از طریق یک مأموریت کاملاً دفاعی و مستقل برای اطمینانبخشی به کشتیرانی تجاری و انجام عملیات مینروبی.
ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد.
ما آماده همکاری با آمریکا، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای این منظور هستیم.
ما آمادگی داریم در پاسخ به گامهای واضح و قابلراستیآزمایی ایران در مورد برنامه هستهایاش، تحریمهای مرتبط را لغو کنیم.
ما بهطور فشرده با آمریکا، ایران و شرکای منطقهای همکاری خواهیم کرد تا این فرصت را غنیمت شمرده، شتاب را حفظ کرده و به یک راهحل دیپلماتیک بلندمدت دست یابیم.
همچنین مجدداً بر حمایت کامل خود از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و اهمیت یک آتشبس قوی تأکید میکنیم.
تفلکی ها از قافله جا مانده اند و این ها هم می خواهند خودی نشان دهند.
میلریمشون!