توییت جدید ترامپ درباره باز شدن تنگه هرمز
با باز شدن تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه، به منظور مینزدایی، نفت دوباره از هر دو طرف برای منطقه و جهان جریان خواهد یافت!
کد خبر: ۱۳۷۹۲۱۱| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: بسیاری از روسای جمهور تلاش کردهاند با ایران صلح کنند و همه قبل از من شکست خوردهاند.
رهبران منطقه برای اولین بار رئیس جمهوری پیدا کردهاند که میتواند به آنها در دستیابی به صلح واقعی کمک کند.
با باز شدن تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه، به منظور مینزدایی، نفت دوباره از هر دو طرف برای منطقه و جهان جریان خواهد یافت!
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