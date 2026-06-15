قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به توافق ایران و آمریکا واکنش نشان داد و پیام صادر کرد.

به گزارش تابناک؛ قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به توافق ایران و آمریکا واکنش نشان داد و پیام صادر کرد.

در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا آمده است: مردم مقاوم و سربلند ایران و فرزندان دلاور و شجاع ملت در نیرو‌های مسلح مقتدر کشور و جبهه مقاومت با عنایت پروردگار متعال و تحت تابعیت فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی با تحمیل اراده الهی و پولادین خود به دشمنان زبون آمریکایی و صهیونیستی با قدرت ثابت کردند که راهی جز پذیرش شکست و تسلیم در برابر مردم مبعوث شده و جنود پروردگار متعال ندارند.