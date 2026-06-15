واکنش قرارگاه خاتمالانبیا به توافق ایران و آمریکا
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به توافق ایران و آمریکا واکنش نشان داد و پیام صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به توافق ایران و آمریکا واکنش نشان داد و پیام صادر کرد.
در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا آمده است: مردم مقاوم و سربلند ایران و فرزندان دلاور و شجاع ملت در نیروهای مسلح مقتدر کشور و جبهه مقاومت با عنایت پروردگار متعال و تحت تابعیت فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی با تحمیل اراده الهی و پولادین خود به دشمنان زبون آمریکایی و صهیونیستی با قدرت ثابت کردند که راهی جز پذیرش شکست و تسلیم در برابر مردم مبعوث شده و جنود پروردگار متعال ندارند.
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