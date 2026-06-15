امتیازی که قالیباف در لحظات آخر از ترامپ گرفت
پس از حمله اسرائیل به ضاحیه، قالیباف تصمیم گرفت مذاکرات اعضای تیم ایران با طرف قطری متوقف شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۰۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، به گفته یک منبع آگاه؛ پس از حمله اسرائیل به ضاحیه، قالیباف تصمیم گرفت مذاکرات اعضای تیم ایران با طرف قطری متوقف شود. همزمان نیروهای مسلح ایران پرتابگرها را آماده شلیک کردند و در پی توئیت هشدارآمیز قالیباف، ترامپ مجبور به ارائه امتیازات جدید و جدی به ایران در موضوع لبنان شد.
در پی هشدارهای جدی قالیباف و مقاومت او بر سر خطوط قرمز، ترامپ در لحظات پایانی عقب نشینی کرد و محاصره دریایی علیه ایران را که قرار بود براساس متن تفاهم در طول ۳۰ روز بردارد، به صورت کامل و درجا لغو کرد.
گزارش خطا
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اقای قالیباف ازخدا میخواهم همیشه سلامت وسربلند باشید کشورهایشان به شما وامثال شما که انقلابی هستید واقعا نیاز دارند خواهشا همیشه مواظب خودتان باشید وماهم برای شما دعا میکنیم که اِ ن شاالله همیشه سالم وموفق باشید
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...