صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

ژاپن لاله‌ها را واژگون کرد؛ شکست ناپذیری آسیایی‌ها این بار مقابل هلند

دیدار دو تیم ژاپن و هلند در مرحله گروهی دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با تساوی به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۰۰
| |
15977 بازدید

هلند 2 - ژاپن یک

با برگزاری دیدارهای کره جنوبی، قطر و استرالیا در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا هیچ تیمی از قاره آسیا شکست نخورده بود و حالا ژاپن هم مقابل تیم قدرتمند هلند این شکست ناپذیری را ادامه داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا دو تیم هلند و ژاپن در گروه F این رقابت‌ها و از ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه شب در ورزشگاه ای‌تی اند تی شهر آرلینگتون تگزاس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر یک لاله‌های نارنجی پایان یافت.

ویرجیل فن‌دایک (دقیقه ۵۱) و سامرویل (دقیقه ۶۴) برای هلند گلزنی کردند و ناکامورا (دقیقه ۵۷) و  اوگاوا (دقیقه ۸۹) دو گل ژاپن را به ثمر رساندند.

در شرایطی که بسیاری این تقابل را یکی از جذاب‌ترین دیدارهای مرحله گروهی می‌دانستند، دو تیم هلند و ژاپن پا به میدان گذاشتند و در نیمه نخست هم تلاش زیادی برای رسیدن به گل کردند، اما در ۴۵ دقیقه نخست توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد.

در نیمه دوم اما شرایط تغییر کرد؛ ابتدا ویرجیل فن‌دایک، کاپیتان و مدافع پیش‌تاخته هلندی‌ها بود که در دقیقه ۵۱ و با یک ضربه سر توانست دروازه ژاپن را باز کند. سامورایی‌ها نیز پس از باز شدن دروازه‌شان تلاش بیشتری کردند و در نهایت توسط ناکامورا در دقیقه ۵۷ به گل مساوی رسیدند. حملات دو تیم ادامه داشت که سامرویل ۷ بعد توانست گل دوم را برای نارنجی‌پوشان میدان به ثمر برساند.

در حالی که هلندی‌ها پس از گل دوم و پیش افتادن از ژاپن مجبور به عقب‌نشینی و حفظ برد شده بودند، سامورایی‌ها فشار خود را بیشتر کردند تا در نهایت اوگاوا در دقیقه ۸۹ توانست بار دیگر کار را به تساوی بکشاند. بازی در وقت‌های اضافه نیمه دوم هم گلی را در برنداشت تا در نهایت بازی با تساوی به پایان برسد و پس از کره جنوبی، قطر و استرالیا، یک تیم آسیایی دیگر هم بدون شکست بازی نخست خود را پشت سر بگذارد.

به گزارش تابناک، برنامه دیگر دیدار این گروه در دور اول به شرح زیر است: 

دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)

  • سوئد - تونس - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروه F جام جهانی فیفا جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تیم ملی ژاپن تیم ملی هلند تابناک ورزشی تیم ملی سوئد تیم ملی تونس
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویر رختکن تیم ژاپن پس از دیدار با هلند
آب سرد قطر روی تن سوئیسی‌ها؛ اولین امتیاز تاریخ حریف آسیایی
آنچه باید از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ بدانیم؛ ورود هوش مصنوعی به زمین فوتبال با «سه موج»
پیروزی استرالیا مقابل ترکیه به شیرینی باقلوا؛ ضدحمله‌های مرگبار و سد محکمی به نام بیچ
ائتلاف اینفانتینو - ترامپ برای خدشه به ماهیت فوتبال؛ جام جهانی متعلق به هواداران نیست!
برنامه کامل گروه F جام جهانی ۲۰۲۶؛ تله سامورایی‌ها در دشت لاله‌ها برای مرگ خاموش
هشدار فیفا به بازیکنان حاضر در جام جهانی/ خطر ۱۰ نفره شدن تیم‌ها در صورت اتلاف وقت
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ستاره‌ها
دو رکورد تاریخی برای میزبان‌های جام جهانی؛ آمریکا به انتظار ۹۶ ساله پایان داد
اینفوتابناک: جام هشت‌پر در انتظار قهرمان جدید
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mnA
tabnak.ir/005mnA