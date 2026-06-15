دیدار دو تیم ژاپن و هلند در مرحله گروهی دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با تساوی به پایان رسید.

با برگزاری دیدارهای کره جنوبی، قطر و استرالیا در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا هیچ تیمی از قاره آسیا شکست نخورده بود و حالا ژاپن هم مقابل تیم قدرتمند هلند این شکست ناپذیری را ادامه داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا دو تیم هلند و ژاپن در گروه F این رقابت‌ها و از ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه شب در ورزشگاه ای‌تی اند تی شهر آرلینگتون تگزاس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر یک لاله‌های نارنجی پایان یافت.

ویرجیل فن‌دایک (دقیقه ۵۱) و سامرویل (دقیقه ۶۴) برای هلند گلزنی کردند و ناکامورا (دقیقه ۵۷) و اوگاوا (دقیقه ۸۹) دو گل ژاپن را به ثمر رساندند.

در شرایطی که بسیاری این تقابل را یکی از جذاب‌ترین دیدارهای مرحله گروهی می‌دانستند، دو تیم هلند و ژاپن پا به میدان گذاشتند و در نیمه نخست هم تلاش زیادی برای رسیدن به گل کردند، اما در ۴۵ دقیقه نخست توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد.

در نیمه دوم اما شرایط تغییر کرد؛ ابتدا ویرجیل فن‌دایک، کاپیتان و مدافع پیش‌تاخته هلندی‌ها بود که در دقیقه ۵۱ و با یک ضربه سر توانست دروازه ژاپن را باز کند. سامورایی‌ها نیز پس از باز شدن دروازه‌شان تلاش بیشتری کردند و در نهایت توسط ناکامورا در دقیقه ۵۷ به گل مساوی رسیدند. حملات دو تیم ادامه داشت که سامرویل ۷ بعد توانست گل دوم را برای نارنجی‌پوشان میدان به ثمر برساند.

در حالی که هلندی‌ها پس از گل دوم و پیش افتادن از ژاپن مجبور به عقب‌نشینی و حفظ برد شده بودند، سامورایی‌ها فشار خود را بیشتر کردند تا در نهایت اوگاوا در دقیقه ۸۹ توانست بار دیگر کار را به تساوی بکشاند. بازی در وقت‌های اضافه نیمه دوم هم گلی را در برنداشت تا در نهایت بازی با تساوی به پایان برسد و پس از کره جنوبی، قطر و استرالیا، یک تیم آسیایی دیگر هم بدون شکست بازی نخست خود را پشت سر بگذارد.

به گزارش تابناک، برنامه دیگر دیدار این گروه در دور اول به شرح زیر است:

دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)