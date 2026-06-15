واکنش پزشکیان به شعارها علیه تیم مذاکره کننده

پزشکیان: تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است.

دولت از نیروهای مسلح حمایت می‌کند

پزشکیان همچنین در پیام دیگری نوشت: دولت خود را موظف می‌داند از نیروهایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند.