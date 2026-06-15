واکنش پزشکیان به شعارها علیه تیم مذاکره کننده
پزشکیان: تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است
کد خبر: ۱۳۷۹۱۹۳| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است.
دولت از نیروهای مسلح حمایت میکند
پزشکیان همچنین در پیام دیگری نوشت: دولت خود را موظف میداند از نیروهایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند.
گزارش خطا
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یه وقتهایی حتی تصمیم اشتباه در مقطع زمانی خاص کوتاه باعث تحرک پیشرفت ختم به خیر شدن میشه،دراین وضعیت شرایط هیچ کاری نکنیم ببینیم فردا چی میشه نتیجه جالب خوبی نداشت برای آینده زندگی مردم
آقای پزشکیان از وقتی اومدی همراه با اطرافیان غربزده ات باعث شهادت و ویرانی مملکت شده ای خداوند شما را به راه راست هدایت فرماید
پاسخ ها
محسن| |
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
همیشه تاریخ بودند فقط اول انقلاب امام اصلا اینارو حساب نمیکرد و اجازه دیدار هم نمیداد ذهنشون تو یه سیاهی زنجیر شده است
رئیس جمهور شما هستید. آقای پزشکیان با چنین افرادی باید برخورد محکم صورت گیرد. توافقی که اسراعیل را خشمگین کرده، بعضی از داخلی ها را هم خشمگین کرده. اینجا مشکوک هست.
خسته نباشید میگم به نیروهای مسلح و مسولان دیپلماسی و مردم عزیز کشورم ایران واقعا باید تبریکگفت بهاین ملت
الان هر کاری اینها میخوان بکنید و بسیار هم بهتر هست. وضعیت آماده شده برای مدیریت این افراد.
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