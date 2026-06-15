صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش پزشکیان به شعارها علیه تیم مذاکره کننده

پزشکیان: تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است
کد خبر: ۱۳۷۹۱۹۳
| |
7520 بازدید
|
۱۰

واکنش پزشکیان به شعارها علیه تیم مذاکره کننده

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است.

دولت از نیروهای مسلح حمایت می‌کند

پزشکیان همچنین در پیام دیگری نوشت: دولت خود را موظف می‌داند از نیروهایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیروهای مسلح تیم مذاکره کننده
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور پزشکیان در مراسم گرامیداشت شهید خطیب
واکنش پزشکیان به امضای تفاهم میان ایران و آمریکا
واکنش شریعتمداری نسبت به اهانت به مسئولان
تصمیم‌گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده رهبری است
پزشکیان: امروز بیش از هر زمان به مدارا و همبستگی نیاز داریم
پزشکیان: مردم باید از واقعیت‌های موجود آگاه باشند
تأکید پزشکیان بر حفظ امنیت شغلی در شرایط جنگی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
10
پاسخ
سرگرمی جدید
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
7
پاسخ
یه وقتهایی حتی تصمیم اشتباه در مقطع زمانی خاص کوتاه باعث تحرک پیشرفت ختم به خیر شدن میشه،دراین وضعیت شرایط هیچ کاری نکنیم ببینیم فردا چی میشه نتیجه جالب خوبی نداشت برای آینده زندگی مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
27
3
پاسخ
چهار چوب دکتر نه چارچوب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
64
18
پاسخ
آقای پزشکیان از وقتی اومدی همراه با اطرافیان غربزده ات باعث شهادت و ویرانی مملکت شده ای خداوند شما را به راه راست هدایت فرماید
پاسخ ها
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کلا خیلی آدم های بی انصاف و بی منطقی هستید. حتما یه رکعت نماز تان هم قضا نمیشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
5
26
پاسخ
همیشه تاریخ بودند فقط اول انقلاب امام اصلا اینارو حساب نمیکرد و اجازه دیدار هم نمیداد ذهنشون تو یه سیاهی زنجیر شده است
پرویز
|
Switzerland
|
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
50
پاسخ
رئیس جمهور شما هستید. آقای پزشکیان با چنین افرادی باید برخورد محکم صورت گیرد. توافقی که اسراعیل را خشمگین کرده، بعضی از داخلی ها را هم خشمگین کرده. اینجا مشکوک هست.
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
41
پاسخ
خسته نباشید میگم به نیروهای مسلح و مسولان دیپلماسی و مردم عزیز کشورم ایران واقعا باید تبریک‌گفت به‌این ملت
نیستانک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
2
پاسخ
الان هر کاری اینها میخوان بکنید و بسیار هم بهتر هست. وضعیت آماده شده برای مدیریت این افراد.
جانم فدای رهبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
1
پاسخ
باز هم مذاکره برجام تکرار خواهد شد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mn3
tabnak.ir/005mn3