عکس: شهید «حاج علی موسی دقدوق» در کنار شهید سردار سلیمانی

به گزارش تابناک، شهید دقدوق از فرماندهان ارشد حزب‌الله و مسئول هماهنگی با مقاومت عراق در دوران اشغال آمریکا بود که در سال ۲۰۰۷ در بصره بازداشت شد، اما بعدها پس از آزادی به لبنان بازگشت و به یکی از چهره‌های برجسته فرماندهی تبدیل گردید.