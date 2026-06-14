عکس: شهید «حاج علی موسی دقدوق» در کنار شهید سردار سلیمانی
شهید دقدوق از فرماندهان ارشد حزبالله و مسئول هماهنگی با مقاومت عراق در دوران اشغال آمریکا در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۸۸| |
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به گزارش تابناک، شهید دقدوق از فرماندهان ارشد حزبالله و مسئول هماهنگی با مقاومت عراق در دوران اشغال آمریکا بود که در سال ۲۰۰۷ در بصره بازداشت شد، اما بعدها پس از آزادی به لبنان بازگشت و به یکی از چهرههای برجسته فرماندهی تبدیل گردید.
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