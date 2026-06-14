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پروازهای غرب کشور لغو شد؟

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: هیچ‌گونه نوتام جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۷۷
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2038 بازدید

پروازهای غرب کشور لغو شد؟

به گزارش تابناک در حالیکه تسنیم اعلام کرد پروازهای فرودگاه‌های غرب کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده است، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ‌گونه نوتام جدیدی در این خصوص صادر نشده است.

بنا بر گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی، نوتام مربوط به محدودیت پروازی در غرب کشور، همان نوتام قبلی است و اطلاعیه جدیدی در این زمینه صادر نشده است.

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