پروازهای غرب کشور لغو شد؟
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: هیچگونه نوتام جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۷۷| |
2038 بازدید
به گزارش تابناک در حالیکه تسنیم اعلام کرد پروازهای فرودگاههای غرب کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده است، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچگونه نوتام جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
بنا بر گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی، نوتام مربوط به محدودیت پروازی در غرب کشور، همان نوتام قبلی است و اطلاعیه جدیدی در این زمینه صادر نشده است.
گزارش خطا
حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت/ اسرائیل برای حمله احتمالی ایران آماده میشود/ فرمانده ارشد سیستم ارتباطات حزبالله ترور شد/ آکسیوس: آمریکا از حمله اطلاع داشت
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...