پروازهای غرب کشور لغو شد؟

به گزارش تابناک در حالیکه تسنیم اعلام کرد پروازهای فرودگاه‌های غرب کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده است، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ‌گونه نوتام جدیدی در این خصوص صادر نشده است.

بنا بر گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی، نوتام مربوط به محدودیت پروازی در غرب کشور، همان نوتام قبلی است و اطلاعیه جدیدی در این زمینه صادر نشده است.