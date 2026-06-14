تکنوتابناک
هشدار خطر قطع گسترده اینترنت در خلیج فارس
رسانه روسی اسپوتنیک در گزارشی از افزایش خطر آسیب به کابلهای زیردریایی در پی جنگ علیه ایران خبر داده و پیامدهای آن را برای کشورهای عربی خلیج فارس تشریح کرده است. بهگزارش اسپوتنیک، امارات، بحرین، کویت، قطر و عربستان بیشترین ریسک از دست دادن اتصال اینترنت را در صورت آسیبدیدن کابلها دارند. در سناریوی خسارت، 70 تا 90 درصد اینترنت کشورهای عربی خلیج فارس و تا 35 درصد ارتباطات اینترنتی عربستان مختل میشود. این اختلال میتواند موجب کندی شدید در تجارت الکترونیک، بانکداری و خدمات بینالمللی شود. اسپوتنیک میگوید 27 کابل زیردریایی که تا 99 درصد ترافیک اینترنت جهانی را منتقل میکنند، از دریای سرخ و تنگه هرمز عبور میکنند؛ مناطقی که اکنون درگیر جنگ هستند.
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