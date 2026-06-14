سردار قاآنی: همهٔ دنیا با چشمان بازتر نگاه کنند

به گزارش تابناک، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس در پیامی اعلام کرد: مردم دنیا، استقلال لبنان را با عظمت فداکاری حزب الله می‌شناسند نه با وابستگی بعضی حکمرانان.

همهٔ دنیا با چشمان بازتر نگاه کنند؛ پیروزی مقاومت عظیم حزب الله قهرمان بر پست‌فطرتان صهیونیست در راه است. ان‌شاءالله