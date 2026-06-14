واکنش پیاتزا به بازی پراشتباه شاگردانش

به گزارش تابناک به نقل از مهر، روبرتو پیاتزا بعد از شکست مقابل بلژیک در پاسخ به این سوال که در آخر مسابقه به بازیکنان چه مطلبی گفتی؟ اظهار داشت: این موضوع با بازیکنان خواهد ماند. مطمئناً از طرف من به بیرون درز نخواهد کرد. اما مطمئنم که یکی از بازیکنان درباره‌اش صحبت خواهد کرد؛ صد درصد مطمئنم. به نظر من همه چیز باید در رختکن بماند. دقیقاً می‌دانم که اینجا این‌طور نیست. واقعاً این‌طور نیست. این مشکل اصلی است، متوجه هستید؟

پیاتزا در ادامه گفت: نکته دوم این است که ما از آن‌ها عقب افتادیم، چون در دو ست اول توانستند همه چیز را تمام کنند و از نظر ذهنی تمرکز و نگرش درستمان را از دست دادیم. بعد از آن، البته دوباره به بازی برگشتیم؛ در ست سوم و چهارم برگشتیم.

سرمربی تیم ملی ایران در پایان تاکید کرد: اما در ست پنجم، اگر درست یادم باشد، شش اشتباه در سرویس داشتیم. این یعنی هنوز عادت بازی کردن در این تورنمنت را ندارید. این یک تورنمنت معمولی نیست؛ تورنمنتی خاص و متفاوت است.