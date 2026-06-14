دبیر شورای عالی امنیت ملی: پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است
لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۶۵| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است. وحدت میدانها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است.
لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد.
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