دبیر شورای عالی امنیت ملی: پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است

به گزارش تابناک، محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است. ‏وحدت میدان‌ها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است.

لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد.