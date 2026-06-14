نماینده مجلس: پاسخ به حمله امروز اسرائیل قطعی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: پاسخ ایران به حمله امروز اسرائیل به ضاحیه قطعی است
کد خبر: ۱۳۷۹۱۶۳| |
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به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به حملات امروز اسرائیل به ضاحیه بیروت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنایت امروز رژیم صهیونیستی در ضاحیه بار دیگر ثابت کرد آمریکا، ضعیف و بی اعتبار است که حتی توان کنترل این رژیم جعلی را هم ندارد».
وی تاکید کرد: «پاسخ هم توسط جبهه متحد مقاومت، قطعی است».
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