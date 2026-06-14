شکست ایران مقابل بلژیک در گام آخر؛ پایان کار در هفته نخست با ۴ امتیاز

تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ برابر بلژیک شکست خورد تا با ۳ شکست و یک پیروزی به کار خود در این مرحله پایان دهد.

تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه خود از هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در شهر برزیلیا مغلوب حریف اروپایی شد تا با ۳ شکست از ۴ بازی به کار خود در این مرحله پایان بدهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ برابر بلژیک با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد تا شاگردان روبرتو پیاتزا با سه شکست و یک پیروزی و چهار امتیاز به کار خود در هفته اول این رقابت‌ها پایان دهند.

ملی‌پوشان ایران که در سالن نیلسون نلسون شهر برزیلیا به مصاف بلژیک رفته بودند، در ست نخست ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کردند. در ست دوم نیز این ست هم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود بلژیک به پایان رسید تا نماینده اروپا در ست‌شماری ۲ بر صفر پیش بیفتد.

در ادامه، شاگردان پیاتزا واکنش مناسبی به شرایط مسابقه نشان دادند. ایران ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ و ست چهارم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به سود خود خاتمه داد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

در ست سرنوشت‌ساز پنجم اما بلژیک عملکرد بهتری داشت و با برتری ۱۵ بر ۱۲، پیروز مسابقه شد تا ایران در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف خود شود.

روبرتو پیاتزا در ابتدای این دیدار از ترکیب مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حاجی‌پور، عرشیا به‌نژاد، محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) استفاده کرد. پوریا حسین‌خانزاده در جریان ست سوم دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

علی حق‌پرست با کسب ۲۷ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و فره رگرس نیز با کسب ۲۴ امتیاز، بهترین بازیکن تیم بلژیک در این مسابقه بود.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال ایران هفته نخست لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را با یک پیروزی، سه شکست و چهار امتیاز به پایان رساند و حالا خود را برای حضور در هفته دوم این مسابقات آماده می‌کند.

برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها (اورلئان فرانسه):

چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵

فرانسه - ایران

پنجشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۵

ایران - آمریکا

جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵

ایران - ژاپن

یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵

ایران - کوبا

به گزارش تابناک، دیدارهای هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از سوم تا هفتم تیرماه به میزبانی شهرهای اورلئان فرانسه، گدانسک لهستان و لیوبلیانا اسلوونی برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران تمامی مسابقات خود را در شهر اورلئان انجام می‌دهد.