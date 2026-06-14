عکس: آیین سنتی چاووشی‌خوانی محرم در فیجان اراک

آیین سنتی چاووشی‌خوانی و عزاداری به مناسبت پیشواز ماه محرم با حضور جمعی از عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت (ع) در محله‌های فیجان شهرستان اراک برگزار شد. این آیین که از سنت‌های دیرینه مذهبی در برخی مناطق کشور به شمار می‌رود، با هدف اعلام فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، برگزار شد و حال و هوای محرم را در این منطقه طنین‌انداز کرد. مراسم چاووشی‌خوانی به همت هیئت شهزاده علی اکبر فیجان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با اجرای اشعار و نغمه‌های آیینی، ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) ابراز کردند. این آیین هر ساله در آستانه ماه محرم برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌هایی است که به استقبال از ایام سوگواری امام حسین (ع) می‌رود. عکس : عزت اله صوفی