آمادهباش ارتش رژیم صهیونیستی از بیم پاسخ ایران
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد بر اساس ارزیابی وضع موجود، ارتش خود را برای شلیک موشک به سمت اراضی اشغالی طی ساعات آینده آماده میکند.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۴۳| |
1178 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پس از حمله مجدد ارتش رژیم اشغالگر به بیروت، «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش این رژیم گفت در حال انجام ارزیابیهای مداوم وضعیت با فرماندهان است.
وی افزود: بر اساس ارزیابیها، ارتش در حال آمادهسازی برای احتمال شلیک موشک به اسرائیل طی ساعات آینده است.
زامیر تأکید کرد ارتش اسرائیل همچنان در حالت آمادهباش بالا و آمادگی کامل برای سناریوهای مختلف دفاعی و تهاجمی است.
رژیم صهیونیستی امروز با وجود هشدار ایران به ضاحیه بیروت حمله کرد که در اثر آن تعدادی از شهروندان لبنانی شهید و زخمی شدهاند.
گزارش خطا
بعید است آمریکا از حمله اسراییل به ضاحیه اطلاع داشته باشد/ برخی مخالفان مذاکره با آمریکا «فاقد منطق» هستند
حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت/ اسرائیل برای حمله احتمالی ایران آماده میشود/ فرمانده ارشد سیستم ارتباطات حزبالله ترور شد/ آکسیوس: آمریکا از حمله اطلاع داشت
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...