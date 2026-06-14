ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد بر اساس ارزیابی وضع موجود، ارتش خود را برای شلیک موشک به سمت اراضی اشغالی طی ساعات آینده آماده می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پس از حمله مجدد ارتش رژیم اشغالگر به بیروت، «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش این رژیم گفت در حال انجام ارزیابی‌های مداوم وضعیت با فرماندهان است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌ها، ارتش در حال آماده‌سازی برای احتمال شلیک موشک به اسرائیل طی ساعات آینده است.

زامیر تأکید کرد ارتش اسرائیل همچنان در حالت آماده‌باش بالا و آمادگی کامل برای سناریوهای مختلف دفاعی و تهاجمی است.

رژیم صهیونیستی امروز با وجود هشدار ایران به ضاحیه بیروت حمله کرد که در اثر آن تعدادی از شهروندان لبنانی شهید و زخمی شده‌اند.