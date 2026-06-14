تأکید فرمانده هوافضا بر اتحاد مقدس ایرانیان
پیام جدید سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۴۱| |
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به گزارش تابناک، پیام جدید سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) منتشر شد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بصیر و غیور که در خونخواهی امام شهید مبعوث گشتید و در راه تحقق ارمانهای بلند انقلاب اسلامی و اقتدار و سرافرازی ایران عزیز، با امام حاضر عهدی تازه بستید، هوشیار باشید که از شئون متعهد بودن تبعیت کردن است. پس نه یک گام جلوتر و نه یک گام عقبتر، بلکه همراه با ولی خویش باشید. درست در مسیری که امام خمینی کبیر رحمه الله علیه فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما اسیب نرسد.
گوش به فرمان ولایت بوده و از هر کلامی که اتحاد مقدس شما را به خطر میاندازد دوری نمایید.
سرباز ولایت و جانفدای ملت
سید مجید موسوی
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