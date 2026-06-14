اعلام زمان خاکسپاری شهرزاد جواهری

پیکر شهرزاد جواهری، بازیگر فقید تئاتر و تلویزیون، فردا، دوشنبه ۲۵ خرداد ماه به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش تابناک، کهبد تاراج، از دوستان و همکاران شهرزاد جواهری و همسرش، مهرداد ضیایی به ایسنا گفت که مراسم خاکسپاری جواهری، فردا دوشنبه، ۲۵ خرداد ماه برگزار می‌شود و پیکر این بازیگر ساعت ۱۰ صبح از سالن عروجیان تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

قرار است او در کنار الهام شکیب، دیگر بازیگر فقید تئاتر و تلویزیون به خاک سپرده شود.

شهرزاد جواهری، بازیگر تئاتر و تلویزیون روز گذشته، ۲۳ خرداد ماه بر اثر ایست قلبی و در ۴۹ سالگی از دنیا رفت.

این هنرمند متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود. جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت.

در کارنامه هنری او بازی در تئاترهایی همچون «رومئو ژولیت» به کارگردانی علی رفیعی، «بی‌شیر و شکر» به کارگردانی حمید امجد و مجموعه‌های تلویزیونی مانند «در مسیر زاینده‌رود» کار حسن فتحی، «زیر آسمان شهر۲»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوست‌داشتنی» و ... دیده می‌شد.

او همسر مهرداد ضیایی، بازیگر و کارگردان تئاتر بود.