آمریکا: میخواهیم امروز یادداشت تفاهم امضا شود
سفیر آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با ایبیسی مدعی شد: رئیسجمهور ترامپ و معاون رئیسجمهور عزم راسخ دارند که امروز توافق را امضا کنند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سفیر آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با ایبیسی مدعی شد: رئیسجمهور ترامپ و معاون رئیسجمهور عزم راسخ دارند که امروز توافق را امضا کنند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر آتشبس را نقض نمود و به جنوب بیروت حمله کرد.
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