

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سفیر آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با ای‌بی‌سی مدعی شد: رئیس‌جمهور ترامپ و معاون رئیس‌جمهور عزم راسخ دارند که امروز توافق را امضا کنند.



این در حالی است که رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر آتش‌بس را نقض نمود و به جنوب بیروت حمله کرد.